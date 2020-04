Y aura-t-il des tests et des masques pour tout le monde?

Une diminution lente du nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 se confirme, même si le nombre de décès reste important. On attend un éclaircissement sur la prolongation des mesures et la préparation au déconfinement. Dans ce cadre, l'utilité des tests et des masques n'est plus vraiment remise en cause.

La plus grande prudence anime les experts et porte-parole chargés de délivrer les chiffres quotidiens de la propagation de l'épidémie de Covid-19 en Belgique. En effet, on y guette tous des signes annonçant une prochaine levée des mesures. Mais certains y lisent déjà des indications optimistes leur permettant un moindre respect des règles, ce qui effraie les différents spécialistes qui analysent l'évolution de la maladie. Il ne faut surtout pas aller trop vite.

"Nous sommes dans une tendance vers la baisse même si cette diminution n'est pas abrupte." Emmanuel André Porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19

"Il y a certains espoirs dans les éléments de certains chiffres, notamment le nombre d'hospitalisations", explique ainsi Benoît Ramacker, chargé de communication pour le centre de crise. Avec 242 hospitalisations lundi et 161 départs, le nombre de patients actuellement hospitalisés dans le cadre d'un Covid-19 est de 5.536.

"Nous sommes dans une tendance vers la baisse, même si cette diminution n'est pas abrupte", commente Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. Mais le nombre de décès reste élevé: 262 pour la journée de lundi, dont 171 en maison de repos.

Prolongation du confinement

La tendance générale n'est pas un plateau, mais "une diminution lente qui a l'air de se confirmer". Cela tend à corroborer ce qui se profile déjà depuis plusieurs jours: les mesures actuelles de confinement seront prolongées jusqu'au 3 mai au moins. Le groupe d'experts sur la stratégie de sortie de crise du Covid-19, le GEES, rend ce mardi son premier rapport au gouvernement. Ce document servira de base à la réunion du Conseil national de sécurité, prévue ce mercredi, qui devrait dessiner la stratégie des prochaines semaines. Il s'agit en effet de commencer à définir le déconfinement. On a déjà compris que celui-ci sera progressif et son rythme dépendra de plusieurs facteurs. De l'évolution des statistiques, bien sûr, mais aussi entre autres de la disponibilité de tests et de masques pour la population.

Tests et masques

Quid des tests? "Nous sommes en train de faire le bilan de tous ces tests disponibles, voir lesquels sont les plus appropriés, les meilleurs", explique Emmanuel André. Rappelons que deux types de tests sont importants dans le cadre de cette épidémie: les tests PCR, qui permettent de voir si la personne est porteuse du virus au moment "m" et les tests sérologiques, qui indiquent la présence d'anticorps ou non, et donc l'immunité éventuelle. "Oui, il y aura un déploiement dans les prochaines semaines de ces tests", promet Emmanuel André. La question, évidemment, est: qui pourra en bénéficier? Le retour au travail de certains pourrait dépendre du résultat de ces tests. "11 millions de personnes ne pourront pas être testées du jour au lendemain", lance l'expert de la lutte contre le Covid-19, qui promet une mise à disposition "progressive" de ce type de tests dans prochaines semaines.