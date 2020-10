Yves Coppieters: "Si on reconfine dans dix jours, ce sera dix jours trop tard"

Le professeur de Santé publique de l'ULB Yves Coppieters regrette que nos dirigeants n'appliquent pas le principe de précaution immédiatement et préfèrent des mesurettes basées sur un pari. "Une vraie stratégie de prévention, ce n'est pas de la gestion au jour le jour d'une situation aiguë!"

Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Mais on peut encore avoir un regard critique. Or, la situation épidémiologique est très grave." Yves Coppieters, le professeur de Santé publique de l'ULB, se montre, comme nombre d'autres experts, dépité par le renforcement des mesures annoncé suite au comité de concertation.

Ce renforcement des mesures vous semble-t-il suffisant?

Vous dire que ce sera efficace... je n'en ai aucune idée. Personne ne le sait. Il s'agit d'une hypothèse sur base d'un ensemble de mesures qui ne sont pas radicales. Un pari sur un début d'aplatissement des courbes dans dix jours. Mais vu la situation épidémiologique et la non-maîtrise des transmissions, et au regard des connaissances scientifiques et de ce qui se passe à l'étranger, je doute.

Il faut frapper fort maintenant, donner un coup d'arrêt aux transmissions. Yves Coppieters Docteur en médecine, professeur de Santé publique (ULB)

Vous êtes déçu?

Sur le plan de la santé publique, oui! On doit mettre en place une stratégie de prévention pour que la courbe retombe à un nombre adéquat de transmissions, afin de reprendre le testing efficacement et réassurer ainsi correctement le suivi des contacts pour remonter les chaînes de transmission. Tant qu'on n'arrive pas à cela, on n'a pas de garantie en termes de santé publique.

Une vraie stratégie de prévention, ce n'est pas de la gestion au jour le jour d'une situation aiguë. La vraie prévention impliquerait de dire: "il est impossible de dépasser ce seuil-là"; un nombre donné de lits d'hôpitaux, par exemple. Et pour arriver à cet objectif, on déciderait de mesures fortes sur le plan géographique, sectoriel et transversal, comme d'un couvre-feu élargi.

Il fallait décréter un reconfinement?

C'est excellent de vouloir désengorger les transports en commun. Mais on ne sait pas trop comment ils vont faire... Yves Coppieters

Beaucoup d'experts expriment la nécessité d'un reconfinement partiel. Mais on nous dit plutôt: "Continuez à vivre, sauf qu'il y a quelques activités que vous ne pouvez plus faire." On ne nous recommande pas: "Reconfinez-vous et ne fonctionnez, dans la vie sociale, que pour l'essentiel: l'école, les entreprises sans télétravail possible ou l'accompagnement de proche." Donc, on nous laisse continuer le football, le scoutisme... en précisant: "Soyez solidaires."

Il aurait fallu suspendre ces activités: le foot, les scouts...?

Malheureusement, oui. Il faut frapper fort maintenant, donner un coup d'arrêt aux transmissions.

Mais que peut-on retenir de positif des annonces?

Les mesures qui contribuent à diminuer les rassemblements sont intéressantes. Je ne parle pas des stades de foot, il ne sont pas réellement un problème. C'est excellent de vouloir désengorger les transports en commun. Mais on ne sait pas trop comment ils vont faire... Je retiens aussi la confirmation du faible présentiel pour l'enseignement supérieur.

La vie continue pour les jeunes sur les campus. Or, si eux ne sont pas conscients que cette vie-là doit être freinée, les mesures n'auront fondamentalement pas d'impact. Yves Coppieters

Mais finalement, rien grand-chose ne change pour les jeunes... Ils sont pourtant montrés du doigt pour leur rôle dans les transmissions.

En effet. La vie continue pour eux, avec de grands groupes présents sur les campus. Or, si eux ne sont pas conscients que cette vie-là doit être freinée, les mesures n'auront fondamentalement pas d'impact. On sait que c'est hors des murs des institutions que les problèmes se posent, pas dans le cadre des cours.

Vous attendez un nouveau tour de vis dans une semaine, dix jours?

Ah, mais ce serait totalement contradictoire, un aveu de faiblesse. S'il y a un nouveau comité de concertation dans les prochains jours, ça actera l'échec de la stratégie!

Et si dans dix jours, on reconfine, ce sera dix jours trop tard. Mais je suppose que nos politiques sont sûrs de l'efficacité des mesures, qu'ils sont bien conseillés, qu'ils ont bien mesuré le pour et le contre, avec les répercussions sur la vie sociale et économique...

Les experts ne semblent pas avoir été fort entendus par le monde politique. À cause de ces batailles entre scientifiques?

Je ne crois pas. Les experts ont chacun leur avis mais se basent sur les mêmes données. De toute façon, la décision politique doit l'emporter. J'espère juste que le monde politique ne porte pas d'œillères l'empêchant de se rendre compte de certains paramètres de l'épidémie et donc de voir les bonnes stratégies à prendre.

Il y a un paradigme de prévention que nos autorités ne veulent visiblement pas franchir: il faut anticiper pour avoir plus d'impact. Yves Coppieters

Vous craignez que nos dirigeants n'aient pas à leur disposition tous les paramètres essentiels à la compréhension de la crise?

Si, en fait, ils les ont tous... Et ils sont influencés par des experts flamands, qui avancent des modèles épidémiologiques très alarmistes...

Pourtant, on ne vous sent pas très confiant dans les mesures actuelles...

Il y a un paradigme de prévention que nos autorités ne veulent visiblement pas franchir: il faut anticiper pour avoir plus d'impact. Oui, leurs mesures auront un impact, mais ce sera lent. Il faut pouvoir appliquer le principe de précaution et décider de mesures qui ne semblent peut-être pas nécessaires maintenant. L'effet collatéral? Oui, il y aura des répercussions dans l'économie, sur le bien-être mental, mais dans un mois, la situation sanitaire s'améliorerait.

Le message de la solidarité est important mais il ne faut pas en faire son axe prioritaire. Yves Coppieters

Et il y a un paramètre particulier qu'on doit mettre dans cette équation: on a face à nous une situation épidémiologique particulière, avec une croissance très rapide des transmissions, un doublement en sept ou huit jours. Ce n'est pas encore le rythme de la première vague mais on ne maîtrise pas tout à fait l'évolution malgré les mesures. Cet emballement n'est pas propre à la Belgique, on le retrouve dans toute l'Europe malgré les mesures diverses prises par les États. Il faut intégrer le fait qu'on ne maîtrise pas ce paramètre et donc appliquer le principe de précaution même si ça peut sembler trop fort. On a une population à protéger!

Le discours d'Alexander De Croo, comme celui de Frank Vandenbroucke ou des ministres-présidents a été marqué par une insistance sur la responsabilité collective....

C'est pertinent... pour autant que l'on donne aux gens les moyens d'appliquer les gestes barrières. Or, trop souvent, le masque est mal mis et on n'a guère de contrôle sur cela. Certaines catégories de la population échappent toujours aux règles. Il faut leur fournir des masques, des protections, du gel...

Et nos gouvernements semblent miser particulièrement sur la solidarité...

Ce message n'est pas nouveau. On met l'accent là-dessus parce que la lutte passe par la responsabilité individuelle et collective. Mais c'est un peu inverser les responsabilités. Comme si toute la responsabilité reposait sur le comportement des gens... Or, on voit bien que ça, ça ne fonctionne pas de façon optimale. En Belgique, on n'a jamais dit d'abandonner les gestes barrières, de ne plus protéger les populations plus faibles. Or, il y a un relâchement. Cette stratégie a ses limites, elle n'est pas suffisante. Le message est important mais il ne faut pas en faire son axe prioritaire.

Le manque de communication à l'égard de certains groupes constitue, pour beaucoup, une des failles de la stratégie.

Il faudrait déjà un message spécifique pour les jeunes, et d'autres pour certaines populations. Mais... c'est difficile de montrer du doigt. Pourtant, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Les plus fragiles doivent désormais fonctionner différemment qu'il y a quelques semaines. Les jeunes aussi. Évidemment, il est difficile de construire un message particulier à l'adresse d'un groupe particulier si on n'est pas capable de nommer les choses. Mais notre population est assez adulte pour entendre des messages ciblés!

Il est minuit moins 2. On n'a plus beaucoup de marche de manoeuvre! Yves Coppieters

La seconde vague actuelle a-t-elle pris ses racines cet été, à cause d'un trop grand relâchement?

Un tel relâchement des comportements a peut-être constitué une erreur. Mais on aurait surtout dû mettre ces mois à profit pour préparer le testing, les ressources humaines dans les hôpitaux... Il fallait être plus prévoyant. Néanmoins, ce manquement n'est pas le seul responsable de ce qui se passe actuellement. Regardez l'Italie, où les mesures ont été maintenues et où l'on semblait mieux préparé: l'épidémie reprend aussi fortement.

L'épidémiologiste Marius Gilbert dit qu'il est "minuit moins 1". Vous êtes d'accord?