Zentech lance la production de tests sérologiques sans attendre l'homologation belge

Après avoir reçu la validation du CHU de Liège il y a quelques jours, la biotech liégeoise lance la production à grande échelle, sans attendre l'homologation belge que l'on dit imminente. Les demandes internationales affluent.

Coup de pression ou coup de gueule, la société biotech liégeoise Zentech démarre la production de près d’un million de tests sérologiques de dépistage du Covid-19, sans attendre l’homologation pour leur commercialisation en Belgique. Celle-ci était imminente, disait-on ce jeudi en fin de journée, alors que les demandes internationales affluent au siège de la société.

Situation un brin kafkaïenne, la société peut en effet produire ces précieux tests, mais attend toujours, d'une part, l'homologation officielle de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et d'autre part, la commande officielle du cabinet du ministre Philippe De Backer (Open VLD), en charge de tout ce qui concerne le testing et la logistique autour du coronavirus. Le contrat qui cadre cette commande de plusieurs centaines de milliers de tests a fait des allers-retours entre le cabinet De Backer et les services juridiques de la société liégeoise. "Nous sommes dans la phase finale pour régler cette question", assurait-on dans l'entourage du ministre jeudi après-midi.

Détection précoce

"Le défi étant à la fois urgent et majeur, nous souhaitions pouvoir répondre le plus rapidement possible aux besoins essentiels." Jean-Claude Havaux Président de Zentech

Zentech est spécialisée dans le développement de kits de dépistage des maladies du système immunitaire chez l’enfant et l’adulte. Le 2 avril dernier, elle a mis à disposition du CHU de Liège 500 tests sérologiques Covid-19 pour évaluation et validation en milieu hospitalier. Les conclusions de l’hôpital universitaire liégeois démontraient les performances du test qui a été utilisé en Chine au plus fort de la crise sanitaire, mais aussi par comparaison avec d’autres types de tests similaires. Notamment grâce à une détection précoce du virus et de l’immunité développée par le patient.

Sur la base de cette validation hospitalière, Zentech a déposé son dossier en vue d’une homologation par l’AFMPS. Depuis la mi-mars, l'AFMPS a interdit pour six mois l'utilisation des tests rapides de diagnostic du coronavirus. Mais l'AFMPS devait lever cette interdiction ce jeudi soir, selon certaines sources.

1 million de tests par mois

La société wallonne sera à même d’atteindre d’ici quatre semaines un volume de production d’un million de tests par mois. Elle s’est également assuré de la fourniture d’adjuvants nécessaires pour produire 5 millions de tests dans les mois qui viennent. "Le défi étant à la fois urgent et majeur, nous souhaitions pouvoir répondre le plus rapidement possible aux besoins essentiels des institutions et organismes de soins en matière de screening de leur personnel et des patients en Belgique", précise Jean-Claude Havaux, président de ZenTech dans un communiqué.

En début de semaine, le ministre De Backer indiquait sur les antennes de la VRT sa volonté d’ accélérer le processus de fabrication de ces tests dans la perspective du déconfinement. Il précisait notamment avoir contacté plusieurs sociétés en Belgique pour évaluer leur capacité de production. Le ministre devrait annoncer très prochainement la teneur d'un plan de déploiement de ces tests de dépistages sérologiques. Mais question d'éviter de précédentes erreurs de communication, il voulait être sûr que le matériel promis sera effectivement disponible en temps et en heure.