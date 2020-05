Zoom sur une épidémie qui fléchit (graphiques)

Moins de cent patients ont été hospitalisés mercredi pour un Covid-19 et 80 personnes sont décédées. La tendance à la baisse se confirme.

La tendance à la baisse se confirme donc clairement, à quelques jours de la phase 1b du déconfinement, prévue ce lundi 11 mai et centrée sur la réouverture des commerces et la reprise de contacts sociaux en petit comité .

Le virus reste bien actif

Néanmoins, le virus est toujours présent et bien actif parmi la population puisque 639 nouveaux cas confirmés ont été rapportés: 374 en Flandre, 157 en Wallonie et 101 à Bruxelles, les 7 cas restants étant indéterminés. 174 de ces tests positifs se réfèrent à des personnes travaillant ou résidant dans des homes. À ce jour, 51.420 cas de Covid-19 confirmés par un test ont été rapportés chez nous: 55% en Flandre, 32% en Wallonie et 10% à Bruxelles (les autres ne sont pas localisés).