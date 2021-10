À Bruxelles, environ 10.000 élèves vaccinés depuis septembre

Là où Bruxelles est le plus à la traîne, on l'a dit et redit, c'est dans la tranche d'âge des 12-17 ans: 36% de vaccinés en première dose , contre 85% en Flandre et 63% en Wallonie. Mais cela progresse, disait-on: fin août, on en était à 24%.

Pharmacies "satellites"

Pour la route, un dernier mot sur la troisième dose, dite "booster". Qui sera administrée à partir de ce jeudi dans les maisons de repos bruxelloises. Troisième dose accessible à tout Bruxellois ou Bruxelloise de 65 ans et plus, dès ce mercredi et ce sans rendez-vous. À condition toutefois que la dernière injection date de plus de quatre mois (AstraZeneca et Johnson & Johnson) ou plus de six mois (Pfizer et Moderna). Et pour ceux qui souhaitent "sécuriser" leur rendez-vous, ou s'assurer des disponibilités, c'est sur BruVax ou via le call center (02/214.19.19) que cela se passe.