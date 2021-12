Accélérer la 3e dose pour tous, le nouveau défi belge...

Face au variant Omicron, le booster de vaccination semble primordial. En Belgique, on se prépare à réduire le délai initialement prévu entre la vaccination de base et ce rappel.

Le variant Omicron fait peur. Pour tenter de le contrer, plusieurs pays accélèrent l'administration de la dose booster, vu les chutes importantes des taux d’anticorps neutralisants quelques mois après la vaccination contre le covid.

Le Danemark a décidé d'anticiper ce rappel pour les personnes à partir de 40 ans. Le Royaume-Uni veut offrir cette piqûre à tous les plus de 18 ans avant le Nouvel An, un mois plus tôt que prévu. Le temps presse, puisque le nouveau variant devrait être dominant outre-Manche à partir de ce mercredi.

3% Omicron représente 3% des infections diagnostiquées en Belgique.

En Belgique, on y pense aussi. Omicron représente déjà 3% des infections diagnostiquées. C'est dix fois plus qu'il y a une semaine. Sa croissance est exponentielle. La baisse des infections et hospitalisation que nous connaissons risque bien de ne pas durer.

Réduire le délai

Le Conseil supérieur de la santé et la Task Force vaccination ont été saisis du dossier, à la demande du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. Actuellement, le délai entre la vaccination de base et le boost est d’au moins deux mois pour les personnes vaccinées au Johnson &Johnson, de quatre mois pour ceux qui ont reçu de l'AstraZeneca et de six mois pour ceux qui ont eu du Pfizer ou Moderna. En suivant ce schéma, 2,7 millions de rappels ont déjà été effectués en Belgique, alors que 8,7 millions de personnes sont "pleinement vaccinées".

Le Conseil supérieur de la santé doit examiner l'intérêt de raccourcir ces intervalles. La task force doit, elle, se pencher sur les questions opérationnelles, sachant que la vaccination des 5-11 ans devrait bientôt être lancée (l’avis du Conseil supérieur de la Santé et du Comité de Bioéthique est attendu ce 16 décembre).

Moins efficace face à Omicron

Mais à quel point le vaccin est-il efficace face à Omicron? Les connaissances sur le sujet sont balbutiantes. La UK Health Security Agency a effectué une analyse sur 581 patients infectés par Omicron. Il s'avère que deux doses d'AstraZeneca ou de Pfizer-BioNTech procurent des niveaux de protection moindre contre l'infection symptomatique par rapport à ce qu'ils offrent contre le Delta. Mais les personnes ayant reçu initialement le vaccin AstraZeneca puis un booster ont bénéficié d'une protection d'environ 70 % contre la maladie, et d'environ 75 % pour celles ayant d'abord reçu un vaccin Pfizer. Face au variant Delta, le rappel prodigue une protection estimée à environ 90 %.

"Une diminution de l'intervalle fonctionne très bien pour augmenter les anticorps à court terme." Yves Van Laethem Infectiologue (CHU Saint-Pierre)

Quelle différence, en termes d'immunité, entraîne le raccourcissement des intervalles? "Une diminution de l'intervalle fonctionne très bien pour augmenter les anticorps à court terme. Sur le long terme, ça reste une inconnue", résume l'infectiologue Yves Van Laethem (CHU Saint-Pierre). "Le raccourcissement du délai à cinq mois avec le vaccin Pfizer donne de bons résultats, selon des données israéliennes et américaines. Et même jusqu'à trois mois selon l'EMA", l'Agence européenne du médicament).

La virulence d'Omicron

Ces études portent sur l'immunité humorale, qui concerne la production d'anticorps. Par contre, l'impact d'une vaccination booster sur l'immunité cellulaire face à Omicron n'est pas encore connu. "Les Anglais vont encore une fois nous servir d'éclaireurs, comme avec le variant Delta. Leur terrain socio-économique est proche du nôtre donc ils nous permettront aussi d'appréhender la virulence de ce variant auprès d'un public plus âgé", précise Yves Van Laethem.

"Les Anglais vont encore une fois nous servir d'éclaireurs, comme avec le variant Delta." Yves Van Laethem Infectiologue (CHU Saint-Pierre)