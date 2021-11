Accord pour une 3e dose de vaccin pour toute la population

La CIM Santé a décidé de recommander une 2e dose de vaccin contre le covid pour les personnes vaccinées avec le Johnson & Johnson. Un accord de principe est aussi intervenu pour une dose supplémentaire pour toute la population.

La conférence interministérielle Santé (CIM) s'est réunie ce matin pour notamment étudier l'éventualité d'une 2e dose pour les patients déjà vaccinés avec le produit de Johnson & Johnson. Mardi, le Conseil Supérieur de la Santé avait recommandé cette deuxième dose. La Cim a suivi cet avis.

Tous les patients ayant reçu une première injection de Johnson & Johnson pourront donc recevoir une deuxième dose d'un vaccin à ARN messager, Pfizer/BioNtech ou Moderna.

13% Six mois après avoir reçu un vaccin Johnson & Johnson, le patient n'est plus protégé qu'à 13,1% contre le covid

Cette décision s'appuie sur une étude. Le vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus, développé en Belgique par Janssen, est le seul disponible chez nous qui ne s'administre qu'en une seule dose. Mais une étude publiée dans la revue Science indique que cette injection ne protège plus qu'à 13,1% six mois plus tard. Elle montre aussi que le vaccin de Moderna garde une efficacité de 70% après six mois.

Troisième dose pour tous?

Le nombre de personnes pouvant demander une dose supplémentaire en guise de "booster" augmente donc. Ce rappel était déjà recommandé aux immunodéprimés, aux 65 ans et plus ainsi qu'aux soignants. Cette dose supplémentaire ne séduit jusqu'ici pas autant de personnes que la première phase de vaccination. "Mais avec l'expiration progressive du Covid Safe Ticket, cela pourrait motiver davantage de personnes", relève Antoine Gruselin, le porte-parole de l'hôpital de la Citadelle, à Liège. En effet, on se rappelle que la vaccination avait commencé en janvier dernier en Belgique, avec les personnes âgées et les soignants. Or, la validité du Covid Safe Ticket s'étend un an après la vaccination complète (une dose pour le J&J, deux doses pour les autres vaccins)... À voir si le pass sanitaire sera prolongé après le mois de janvier 2022.

"Nous voulons offrir la meilleure protection contre le virus à toutes et tous, et en même temps, nous demandons aussi à la population d'encore fournir un effort supplémentaire dans l'application scrupuleuse des mesures." Frank Vandenbroucke Ministre de la Santé

Lire aussi L’arrivée de nouveaux vaccins rebat les cartes de la vaccination

Quid donc d'une dose supplémentaire de vaccin pour tous les Belges? Ce dossier était aussi sur la table de la CIM Santé. Un accord de principe a été décidé. "Nous voulons offrir la meilleure protection contre le virus à toutes et tous, et en même temps, nous demandons aussi à la population d'encore fournir un effort supplémentaire dans l'application scrupuleuse des mesures", a expliqué le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke via son cabinet.