Alexander De Croo change-t-il d'avis sur la vaccination obligatoire?

Les chiffres liés au coronavirus continuent de baisser en Belgique, mais le variant Omicron ne cesse d'inquiéter les autorités sanitaires. Plusieurs voix s'élèvent pour instaurer le pass vaccinal et la question de la vaccination obligatoire est dans les esprits.

Le nombre de patients en soins intensifs est également en baisse . Le 24 décembre, 651 personnes étaient encore en soins intensifs. Samedi, ce nombre est descendu à 640, et dimanche, à 632.

Selon le cabinet Vandenbroucke, le nombre d'infections a également diminué ces derniers jours (485.978 tests ont été effectués entre le 17 et le 23 décembre, dont 52.539 positifs). C'est le côté positif des chiffres en ce moment.

Le pass vaccinal en réflexion

Lors du dernier Comité de concertation, la question de la mutation du covid safe ticket en pass vaccinal , autrement dit en retirant le test négatif du pass pour n'y maintenir que la vaccination et l'immunité résultant d'une infection récente, a été abordée .

L'idée, annoncée en France pour le début de l'année prochaine et déjà d'application dans certaines régions d'Allemagne, est poussée par le ministre de la Santé, selon certaines sources. Une étude juridique devrait être demandée en vue du prochain Codeco fixé au 14 janvier . D'autres dispositifs seront abordés comme l'obligation vaccinale généralisée et la mise en œuvre d'un nouveau baromètre (le premier n'avait pas donné de grands résultats) qui serait chargé d'encadrer la lutte contre la pandémie.

En attendant, plusieurs voix commencent à s'élever pour l'activation de ce pass vaccinal. L'Open Vld, par celle de son président Egbert Lachaert, est partisan de ne garder que les preuves de vaccination en règle contre le coronavirus comme sésame valable pour participer à des évènements, aller au café, assister à des spectacles, etc.

On passerait donc d'un système où les dépistages négatifs et certificats de rétablissement sont acceptés, à un système où seule la vaccination serait déterminante , selon la vision du parti. L'information figure ce lundi en Une du journal flamand De Morgen. Le président de parti Egbert Lachaert a indiqué au quotidien craindre "que l'on ne puisse pas suivre une autre voie" .

Vers la vaccination obligatoire?

Dans les colonnes du journal flamand De Zondag, Alexander De Croo estime que nous devons apprendre à vivre avec le virus et qu'Omicron ne sera pas la dernière vague. Le Premier ministre avance plusieurs pistes, dont celle de la vaccination obligatoire. N'ayant pas toujours été pour la vaccination obligatoire, Alexander De Croo rappelle qu'il croit d'abord juste de convaincre, plutôt que d'imposer. "L'objectif est clair: nous devons vacciner tout le monde. Si la voie de la vaccination obligatoire peut y contribuer, je suis prêt à l'envisager", glisse le Premier ministre, tout en rappelant que cette décision ne peut pas être prise que par lui seul et qu'un débat au Parlement doit être organisé.

Rappelons que fin novembre dernier, dans une interview accordée à L'Echo , Alexander De Croo expliquait son désaccord par rapport à la vaccination obligatoire. "Cette discussion sur l'obligation vaccinale, c'est de la paresse politique . Parce que le vrai devoir, c'est de convaincre les gens pour qu'ils se protègent mieux et se fassent vacciner. C'est un peu facile, parce qu'on n'arrive pas à les convaincre, de les obliger..."

Ce changement d'avis, Alexander De Croo l'explique par la situation aux soins intensifs. "Un groupe relativement petit (de non-vaccinés, NDLR) a un impact trop important sur nos services de soins et nous ne pouvons pas le permettre", explique-t-il dans l'interview accordée au Zondag. Il cite même l'économiste britannique Keynes: "Quand les faits changent, je change d'avis." En expliquant que de bons arguments peuvent le convaincre et que c'est d'ailleurs une leçon importante à tirer de cette crise: "Garder l'esprit ouvert et oser réviser ses opinions.