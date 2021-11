BruVax en ordre de marche pour la 3ᵉ dose (et la vie privée)

La plateforme BruVax permet désormais à tous les Bruxellois majeurs et vaccinés de prendre rendez-vous pour une 3ᵉ dose. Une mise à jour qui doit aussi éteindre la polémique sur les données privées.

Depuis ce lundi, tous les Bruxellois éligibles à une troisième dose de vaccin contre le coronavirus peuvent prendre rendez-vous via la plateforme en ligne BruVax . Il n'y aura pas de liste d'attente. "Cela peut être très chargé les premiers jours, mais nous aurons bientôt la même capacité qu'à la fin du mois de mai, lorsque nous étions au point le plus haut. À partir de la mi-décembre, nous aurons une capacité de 60.000 doses par semaine", a fait savoir Inge Neven, responsable Covid de la Commission communautaire commune (Cocom), qui gère la campagne de vaccination à Bruxelles.

Lors de l'inscription, il est demandé à l'utilisateur de respecter le délai en vigueur entre cette dose de rappel et la dernière injection reçue. À savoir: quatre mois après la deuxième dose de vaccin AstraZeneca ou six mois après la deuxième dose de vaccin Pfizer/Moderna . Les personnes qui ont reçu la dose unique de Johnson & Johnson avaient déjà la possibilité de s'inscrire auparavant. Dans leur cas, le délai entre les doses est de deux mois .

"Rassurer le citoyen"

Néanmoins, "pour rassurer le citoyen", elle a modifié le système qui permet désormais à tout un chacun de s'inscrire, même si la personne n'est "pas éligible" à la 3ᵉ dose. Le contrôle aura lieu sur le lieu de vaccination et plus de manière automatique via le site web. La Cocom estime que les craintes pour la vie privée sont désormais totalement levées.