Bruxelles lance une filière spéciale vaccination unique

La capitale lance une action ciblée sur le vaccin de Johnson & Johnson, ne nécessitant qu'une seule injection. Et vise les aspirants vacanciers, même s'ils affichent moins de 41 printemps.

La Flandre avait dit oui, la Wallonie non, et Bruxelles se tâtait, se laissant le temps de la réflexion, puisqu'il n'y avait pas urgence à trancher. Eh bien, la capitale vient de se positionner et suit les pas de la Flandre.