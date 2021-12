Bulle de 5, écoles fermées, horeca... Ce que proposent les experts au Codeco

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) avait demandé un nouveau Comité de concertation (Codeco) et le ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke (Vooruit) s'était dit favorable à des mesures plus fortes. Mais le Premier ministre Alexander De Croo attendait de recevoir de nouveau rapport sur la situation sanitaire et les mesures à prendre éventuellement demandé au Gems, qui conseille le gouvernement.