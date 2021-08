C'est ce vendredi que se dessinera le visage de la rentrée

Avec, en toile de fond, une situation sanitaire "sous contrôle", estime-t-on au cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), et ce malgré la tendance haussière. "On nous aurait dit, début de l'été, qu'on en serait là à la fin août, on aurait signé des deux mains." Toile de fond toujours, une campagne ayant réussi à vacciner complètement 81,2% de la population adulte, même si la situation n'est pas rose partout – à Bruxelles notamment, où cette proportion chute à 59%, la vaccination ayant du mal à s'imposer auprès des plus jeunes.