Certificat sanitaire, horeca et activités en intérieur au menu du prochain Comité de concertation

Après avoir été reporté d'une semaine, le Comité de concertation de ce vendredi 4 juin abordera les prochaines étapes du déconfinement, avec la date du 9 juin en ligne de mire pour la réouverture d'une série d'activités en intérieur.

Le prochain Comité de concertation (Codeco), prévu le vendredi 4 juin, devra apporter de la clarté sur les modalités de mise en œuvre du futur certificat sanitaire européen en Belgique, a indiqué dimanche la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). "On est encore en train d'élaborer tous les détails pratiques", a-t-elle affirmé sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" de RTL-TVi.

"On travaille aujourd'hui avec le commissariat corona pour élaborer les aspects pratiques" du certificat sanitaire. Annelies Verlinden Ministre de l'Intérieur

Ce certificat sanitaire européen - papier ou numérique -, devrait être effectif au 1er juillet sous le nom de "certificat numérique européen Covid". Issu d'une négociation entre le Parlement européen et le Conseil (les États membres de l'UE), épaulés par la Commission européenne, ce document doit aider les voyageurs à franchir plus aisément les frontières européennes en période de coronavirus, et ce, en vue de la saison estivale.

Pourront le détenir les personnes vaccinées contre le Covid-19, celles disposant d'un test PCR négatif daté de moins de 72 heures ou d'un test antigénique négatif réalisé moins de 24 heures auparavant, ainsi que les personnes qui disposent d'anticorps parce qu'elles ont été contaminées jusqu'à six mois auparavant.

Annelies Verlinden a expliqué que la mise en œuvre devra être "très pratique et facile à utiliser", même pour les personnes ne disposant pas d'un smartphone. "On travaille aujourd'hui avec le commissariat corona (mis en place par le gouvernement fédéral) pour élaborer les aspects pratiques", a-t-elle déclaré.

DÉCODAGE | Le certificat sanitaire européen en 12 questions

50% de la population La moitié de la population belge adulte a reçu au moins une première dose de vaccin.

La vaccination franchit un nouveau cap

Selon le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld), la moitié de la population belge adulte a reçu au moins une première dose de vaccin. Le cap a été franchi ce samedi.

Interrogée sur une éventuelle différentiation dans l'application des mesures entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas - notamment en termes de contacts sociaux -, la ministre a souligné qu'aucune décision n'avait été prise, ni au niveau du Codeco ni au sein du gouvernement fédéral.

"On ne va pas envoyer la police dans le jardin des gens pour contrôler la distanciation sociale", a-t-elle dit, tout en appelant à la prudence face à la multiplication des contacts sociaux pour limiter la propagation du virus.

La règle de 4

Samedi, la ministre Verlinden a défendu son projet d'arrêté ministériel concernant la limitation aux contacts "physiques" entre personnes. En effet, à partir du 9 juin, cette règle de bulle sociale devrait être annulée pour être remplacée par "la règle de 4", a expliqué le cabinet de la ministre.

Le ministre-président flamand Jan Jambon a déjà fait savoir qu'il plaiderait (...) pour que l'heure de fermeture dans les établissements horeca soit identique à l'intérieur et à l'extérieur.

La fin de cette bulle devrait rendre les règles plus "cohérentes et sans ambiguïtés" et restituer leur responsabilité aux citoyens et citoyennes. Il sera autorisé, par exemple, d'aller au cinéma en groupes de 4. Les mesures préventives telles que la distanciation physique et le port du masque resteront recommandées.

Quid de l'horeca?

Concernant l'horeca, Annelies Verlinden s'est montrée très prudente sur l'élargissement possible des horaires d'ouverture - à 23h30 en extérieur, au lieu de 22h actuellement -, qu'un précédent Codeco a fixé au 9 juin. "On va évaluer les mesures, mais c'est clair que la situation en extérieur (en terrasse, NDLR) ce n'est pas la même chose qu'en intérieur. On va voir si l'on peut réévaluer cela et prendre une autre décision", a-t-elle dit en soulignant qu'il existait une différence entre les situations à l'intérieur et à l'extérieur des établissements du secteur.