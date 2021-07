Ces firmes qui comptent imposer la vaccination à leurs employés...

De plus en plus de travailleurs se voient forcés de se faire vacciner. Facebook et Google voudraient imposer l'injection à tous leurs employés. Aussi en Belgique?

Aux États-Unis, le Président Joe Biden a pris une série de mesures pour doper la vaccination: les employés fédéraux non vaccinés seront désormais obligés de porter le masque en continu et de se soumettre à des tests réguliers. Et Biden veut aussi ajouter le sérum anti-covid à la liste des vaccins obligatoires pour les militaires. Ce n'est pas encore de l'obligation vaccinale, comme Google, Uber et Facebook ont décidé de l'imposer à leurs employés pour se rendre dans leurs bureaux américains.

L'idée de l'obligation vaccinale commence clairement à dépasser le monde médical: plusieurs pays, comme la France et l'Italie, ont déjà décidé d'imposer le vaccin à leurs soignants. En Belgique, ce débat sur les soignants est toujours chaud, mais aucune obligation n'a encore été décidée de la part du gouvernement.

Imposer l'obligation hors États-Unis

Google et Facebook envisagent d'imposer par la suite le vaccin anti Covid à leurs travailleurs ailleurs dans le monde, en fonction des réglementations locales. La question se posera donc chez nous.

3 vaccins Seuls les vaccins contre le tétanos, l'hépatite B et la tuberculose peuvent être rendus obligatoires auprès de certains travailleurs en Belgique.

Actuellement, 83% de la population adulte belge a reçu une dose et 70% est déjà pleinement vaccinée contre le covid. C'est nettement plus qu'aux États-Unis, où la campagne plafonne: environ 69% des adultes y ont reçu une dose, et un peu plus de 60% ont la double dose.

Mais est-ce envisageable d'imposer la vaccination aux travailleurs belges? Non, pas dans le cadre actuel. Le code du bien-être au travail est très clair, il envisage de manière restrictive les hypothèses dans lesquelles la vaccination est obligatoire. Il ne reprend que la vaccination antitétanique, antihépatite B et antituberculeuse. Celles-ci ne sont en outre obligatoires que dans certains secteurs et pour certains profils. Le Covid-19 n'est pas concerné et un employeur ne peut pas de lui-même décider d'ajouter ce genre d'obligation, contraire au code du bien-être au travail, à son règlement interne. Les travailleurs de Google Belgique ne devront donc pas se soumettre aux mêmes obligations que leurs homologues américains.

Pas de prime à la vaccination

100 $ Le Président américain demande aux autorités locales de verser 100 dollars à toute personne se faisant vacciner.

Dans le cadre actuel, un employeur ne peut pas non plus demander à ses travailleurs s'ils sont vaccinés, dresser de liste en fonction du statut de vaccination, refuser l'accès aux locaux aux non-vaccinés, ni sanctionner ceux-ci. Cela serait contraire au secret médical, aux règles de respect de la vie privée, au RGPD...