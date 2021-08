Changements pour les touristes en Italie et en France

L'Italie a largement étendu l'usage de son passeport sanitaire ce vendredi et les touristes risquent d'être impactés. Ce green pass est désormais obligatoire pour les musées , au cinéma, dans les salles de sport et piscines, aux thermes , dans les salles de jeux... Dans les restaurants également, mais uniquement à l'intérieur. Le certificat sanitaire italien est obligatoire à partir de 12 ans .

Pour être en ordre, une seule dose de vaccin suffit , alors que le certificat covid européen est bien plus exigeant avec son délai de 14 jours après la seconde dose pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou 4 semaines après la piqûre de Johnson & Johnson. Les personnes guéries du covid dans les six mois sont aussi couvertes. Les touristes ont donc à monter leur certificat européen de vaccination, qui remplit parfaitement les conditions italiennes.

Même en terrasse en France

À partir de ce lundi, la France étend, elle, son certificat sanitaire déjà utilisé depuis quelques semaines à de nouveaux secteurs, dont les restaurants et cafés, tant en salle qu'en terrasse. Ce certificat sera imposé dans les centres commerciaux installés dans des départements à forte contamination. Il sera également demandé pour les trajets de longue distance en train, en car et en avion , ainsi que dans les salons et foires commerciales.

Le pass français reste bien sûr obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes : au musée , dans les festivals , les lieux touristiques , au cinéma , dans les établissements sportif s, lors des compétitions ou dans les concerts. Les fêtes locales , très prisées des touristes, doivent aussi se soumettre à cette règle.

Les personnes non vaccinées et n'ayant pas contracté le Covid-19 récemment doivent présenter un test datant de moins de 48 heures, tant en Italie qu'en France.

Ce sésame est exigé à partir de 18 ans et les touristes montreront patte blanche grâce à leur certificat sanitaire européen, même si les exigences sont légèrement différentes. Le passeport français impose un délai de 7 jours (et non 14 jours comme pour le certificat européen) après la seconde dose d'un vaccin à double injection, ou de 4 semaines après un vaccin à dose unique. 7 jours d'attente suffisent après une seule injection chez les personnes avec un antécédent de covid . La preuve d'une guérison du Covid-19, avec un test PCR positif d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois, convient aussi. Sinon, il faut présenter la preuve d'un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 heures. Les autotests ne sont pas admis.