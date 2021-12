Colruyt lance la vente d’autotests pour le Covid-19 dès ce jeudi

Les tests seront d’abord vendus dans les supermarchés Colruyt et, selon la disponibilité, la vente pourra être étendue à d'autres formules de magasins, par exemple, les magasins OKay. Le groupe souligne qu'il ne vendra que des autotests ayant été approuvés par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFPMS).

Une étape logique

Depuis le début de cette année, Colruyt Meilleurs Prix propose une gamme spécifique de produits parapharmaceutiques dans plus de 160 magasins. "Proposer des produits parapharmaceutiques s'inscrit dans notre ambition de contribuer à un mode de vie sain et à une santé préventive. Nous voulons rendre ces produits plus accessibles, et ainsi accroître la simplicité pour le client. La vente d'autotests est une étape logique pour nous", déclare Geert Elen, chef de division de Colruyt Meilleurs Prix.