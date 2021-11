Comment éviter la saturation à répétition des hôpitaux?...

Pour la quatrième fois, la Belgique a les yeux rivés sur l'occupation des lits en soins intensifs. Une malédiction, ou est-il possible de prendre les devants et de donner de la substance à l'expression "vivre avec le virus"?

Comment dire? Re-re-rebelote? Alors que la quatrième vague fait des siennes, avec un variant Delta déterminé à prendre ses quartiers d'hiver, voilà que, pour la quatrième fois en un peu moins de deux ans, la Belgique se met à craindre pour les coutures de son système hospitalier, pourtant réputé robuste. Saturation des services de soins intensifs, report de soins, des craintes que l'on espérait tenues à distance par la vaccination refont surface.

"La Belgique est le troisième pays européen avec le plus de lits de soins intensifs par habitant, derrière l'Allemagne et l'Autriche." Arnaud Bruyneel Infirmier intensiviste au CHU Tivoli et doctorant en santé publique à l'ULB

Et avec elles, ce questionnement: est-on condamnés à enfiler les Comités de concertation et à voir défiler les mesures restrictives, le tout parce que l'on se trouve au pied du mur? Que serait-il possible de mettre en place, à court, moyen ou long termes, afin de ne pas se voir dresser devant nous l'épouvantail du débordement hospitalier? "Vivre avec le virus" ne serait-il qu'une formule creuse?

Autant le confesser tout de suite. Les pistes existent et sont multiples. Parmi elles ne se cache nul remède miracle. Et on y trouve quelques recettes connues depuis belle lurette, mais toujours pas appliquées.

Ne suffit-il pas de multiplier les lits?

Commençons par tordre un cou. C'est un classique de la pandémie, qui a muté avec le temps. On ne trouvera plus grand monde pour avancer que l'on aurait pu absorber le choc du coronavirus en multipliant la capacité d'accueil en soins intensifs et en évitant la case "confinement". Aucun système hospitalier n'est calibré pour faire face à une croissance exponentielle; autant tenter de stopper un tsunami avec de la frigolite.

"Actuellement, on n'ouvre pas de lits, on en ferme, par manque de personnel." Marcel Van der Auwera Chef du service "aide d'urgence" du SPF Santé publique

Par contre, l'interrogation qui se balade à présent est la suivante. Puisque l'on brandit le risque de saturation dès que la barre des 500 lits de soins intensifs phagocytés par le Covid-19 est dépassée, ne serait-il pas pertinent de créer une réserve de lits, non pas pour gérer l'épidémie, mais pour éviter que les interventions "classiques" soient chassées par le covid, tandis que l'on essaie de juguler l'épidémie par ailleurs? Une sorte de "buffer", en somme?

Pas si simple. La Belgique totalise 1.993 lits de soins intensifs, chiffre Marcel Van der Auwera, à la tête du service "aide d'urgence" du SPF Santé publique. En ce compris les lits pédiatriques ou destinés aux grands brûlés. Une offre qui n'a rien de chiche. "La Belgique est le troisième pays européen avec le plus de lits de soins intensifs par habitant, derrière l'Allemagne et l'Autriche", précise Arnaud Bruyneel, infirmier intensiviste au CHU Tivoli et doctorant en santé publique à l'ULB.

192 Lits de soins intensifs fermés Sur les 1.993 lits de soins intensifs "officiels" en Belgique, 192 sont fermés pour cause de pénurie de personnel d'encadrement. Sur les quelque 1.800 restants, 578 étaient occupés par des patients covid en cette fin de semaine.

Avec quelle occupation? "En moyenne, entre 1.400 et 1.500 lits, reprend Marcel Van der Auwera. Avec quelques pics, comme celui de la grippe, durant lequel on monte jusqu'à 1.700 ou 1.800." Avec la pandémie, la donne a changé et les capacités ont été étendues. "On a grimpé à 3.000 durant la première vague, à 2.600 pendant la deuxième et à 2.250 pour la troisième." Et à présent? "On n'ouvre pas de lits, on en ferme, par manque de personnel. Nous avons recensé 192 lits fermés, ce qui nous en laisse environ 1.800, dont 578 sont occupés par des patients covid."

Lire aussi Le blues des blouses blanches

Parce que c'est bien beau d'avoir le matériel, s'il n'y a pas de personnel pour l'encadrer, cela ne sert à rien. Or la pénurie sévit depuis des années parmi les blouses blanches. "Sur les 205.000 infirmières et infirmiers en Belgique, environ 40% ne travaillent plus dans les soins de santé, situe Arnaud Bruyneel. On estime qu'il en manque 20.000 pour couvrir les besoins." Sur la base d'une norme qui a vécu, la loi fixant un minimum d'une blouse blanche pour trois lits. "C'est dépassé. D'après une enquête menée avant la pandémie, on en était, en pratique, à trois lits de soins intensifs pendant la nuit et deux pendant la journée, tandis que les besoins s'établissent à un et demi." Puis le coronavirus est passé par là, amenant des patients nécessitant davantage de soins. "En moyenne, un patient covid représente 25% de charge de travail supplémentaire."

"Une étude a montré que lorsque l'on crée des lits de soins intensifs additionnels, la mortalité y est supérieure. Par ailleurs, il apparaît que le taux d'occupation des soins intensifs par des patients covid exerce une influence négative sur la mortalité." Arnaud Bruyneel Infirmier intensiviste au CHU Tivoli et doctorant en santé publique à l'ULB

On l'aura compris, il faut des bras pour encadrer ces lits. Des bras correctement formés, encore bien, insiste Arnaud Bruyneel. "Une étude a montré que lorsque l'on crée des lits de soins intensifs additionnels, la mortalité y est supérieure. Ces unités s'implantent dans des quartiers opératoires ou dans salles de réveil, avec du personnel moins habitué. Par ailleurs, il apparaît que le taux d'occupation par des patients covid exerce une influence négative sur la mortalité."

Mais bon, admettons – ou rêvons – que l'on dispose d'une cohorte de réservistes bien formés prêts à monter au front. Cela changerait-il la donne? Sans doute pas; au risque même de se montrer contre-productif. Parce que ce "buffer" revient à déplacer d'un brin le mur contre lequel on se trouve contraint de dégainer. Or, bien souvent, la classe politique attend d'y être collée pour rentrer dans le déplaisant registre de la coercition. Et s'il est une leçon grand public d'épidémiologie que ces deux années ont mis en avant, c'est celle-ci: plus on prend des mesures tard, plus celles-ci doivent être vigoureuses; il est plus ardu de stopper un virus qui galope qu'un qui trottine.

"Le coronavirus reste dangereux; je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi." Arnaud Bruyneel Infirmier intensiviste au CHU Tivoli et doctorant en santé publique à l'ULB

Sans négliger le facteur humain! "Ce n'est pas une bonne idée en soi, tranche Arnaud Bruyneel. Le coronavirus reste dangereux; je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi. Bien sûr, la prise en charge s'est améliorée entre les vagues, mais durant la première, le taux de mortalité en soins intensifs était de 36%." Fermons cette porte, pour de bon.

Vieilles blessures, remèdes connus

Au risque de jouer les rabat-joie, on rappellera que l'épidémie s'est abattue sur un système hospitalier déjà en crise profonde – les mardis des blouses blanches, vous vous souvenez? Une couche de sel sur des plaies béantes. La pénurie dont on vous parlait, rendue plus aiguë encore. "Parmi les facteurs de prévalence du burn-out au sein du personnel infirmier, le nombre de patients covid et le taux de mortalité se trouvent en bonne place", glisse Arnaud Bruyneel.

Vue en plein écran Nombre de patients covid et taux de mortalité figurent parmi les facteurs explicatifs de burn-out au sein des blouses blanches. ©SISKA VANDECASTEELE

De quoi générer un joli cercle vicieux. "On a tendance à fermer des lits afin de ménager les troupes, mais aussi pour conserver la qualité des soins. Sauf que si l'on en ferme trop, la diminution d'activité qui s'ensuit génère des pertes de revenus, pesant sur la capacité à engager." Et voilà, on y revient toujours, à ce système de financement des hôpitaux à l'acte, dont on sait qu'il est inflationniste et pousse les institutions à la surconsommation. Sa révision de fond en comble se trouve heureusement sur la table du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Lire aussi Comment rendre nos soins de santé plus efficaces?

Quant aux nécessaires améliorations des conditions de travail et revalorisation salariale, les chantiers sont ouverts. Des premiers pas ont été effectués, via notamment les 400 millions d'euros du "fonds blouses blanches" ayant permis la création de 4.500 équivalents temps plein en 2020. Ou les 600 millions destinés à l'accord social, tandis qu'une "task force" a été chargée de plancher sur l'attractivité des métiers de la santé. On n'y est pas encore, mais cela bouge.

Or-ga-ni-sa-tion!

En attendant ces grandes réformes, les pistes d'amélioration à court terme ne manquent pas. La première vague a déjà pointé l'importance de constituer des stocks stratégiques de matériel et de disposer d'une unité de commandement centralisée.

"Actuellement, la répartition des malades entre institutions fonctionne avec de la bonne volonté. Mais il existe des obstacles d'ordre financier: les compensations accordées par l'État aux médecins pour perte de revenus ne valent que si l'hôpital est en phase '0'. Après, il n'y a plus rien. C'est absurde et contre-productif." Yves Smeets Directeur général de Santhea

Qu'ajouter à la liste des enseignements? "Il serait bon d'instaurer une coopération internationale autour de la veille sanitaire", avance François Perl. Afin de se monter nettement plus réactifs lorsqu'un virus à forte contagiosité pointe le bout de son nez.

Organisation encore, la fédération d'institutions de soins Santhea suggère l'élaboration d'un plan d'urgence hospitalier adapté aux pandémies. Le plan actuel est-il défaillant? Ce n'est pas cela. "Mais il est conçu pour une catastrophe de type ponctuel, pour une courte durée. Des attentats, Ghislenghien. Sur le long terme, nous avons besoin d'une plus grande coordination entre entités fédérées et réseaux hospitaliers, et d'une plus grande prévisibilité en matière de réquisition de personnel."

Le tout doublé de règles d'adressage des patients clairement établies. "Actuellement, la répartition des malades entre institutions fonctionne avec de la bonne volonté. Mais il existe des obstacles d'ordre financier: les compensations accordées par l'État aux médecins pour perte de revenus ne valent que si l'hôpital est en phase '0'. Après, il n'y a plus rien." Ce qui explique que certaines institutions vont tout faire pour rester dans cet état d'alerte minimal, quitte à refuser des patients. "C'est absurde et contre-productif."

"Durant l'épidémie, on a improvisé des tableaux Excel et des formulaires de gestion de crise; il faut à présent mettre au point un système de pilotage global. Ce qui évitera par ailleurs au personnel de devoir, en pleine vague, encoder des heures durant des données à destination de l'administration." Yves Smeets Directeur général de Santhea

Afin de ne plus perdre du temps, Santhea suggère aussi que l'on adapte les systèmes informatiques. "Durant l'épidémie, on a improvisé des tableaux Excel et des formulaires de gestion de crise; il faut à présent mettre au point un système de pilotage global. Ce qui évitera au personnel de devoir, en pleine vague, encoder des heures durant des données à destination de l'administration."

De nouvelles structures pourraient voir le jour. Comme cette piste de "middle care" poussée tant par Arnaud Bruyneel qu'Yves Smeets. Soit la mise sur pied d'unités à mi-chemin entre les soins "classiques" et les soins intensifs. "Fonctionnant de manière ordinaire en temps normal, mais pouvant basculer en cas de pandémie, précise Yves Smeets. Et dotées de mécanismes d'isolement et d'aération adaptés."

Leur mission? "La prise en charge avant ou après les soins intensifs, détaille Arnaud Bruyneel. Erasme est ainsi doté d'une unité de pneumologie intensive, qui a permis de sortir des patients plus rapidement des soins intensifs et, à d'autres, de ne pas y valser. Un des avantages est que cela permet de fonctionner avec du personnel un petit peu moins formé, l'éventail des pathologies à gérer étant plus restreint."

Vue en plein écran ©Â© Martin Bertrand

Quitte à lancer des nouveaux projets, Yves Smeets voit grand. Et suggère, à l'échelle provinciale ou régionale, de disposer d'une structure hospitalière de réserve, mise sous cocon, mais rapidement mobilisable. "Un peu comme l'Hôpital militaire à Bruxelles." Bien sûr, cela ne résoudra rien au manque de personnel, qui devra être détaché. "Par contre, disposer d'un hôpital spécialisé permettrait de contourner les ennuis liés à la cohabitation des patients covid avec les autres, avec la gestion des flux qui en résulte. Et, peut-être, d'éviter de devoir fermer certains hôpitaux." Une piste qui a déjà trouvé écho au sein du CD&V.

Voilà pour le secteur hospitalier, auquel on ne peut toutefois limiter la réflexion. "Il faut se pencher sur l'offre globale de soins, insiste François Perl. La vraie question étant: comment éviter que des gens aillent à l'hôpital?"

Contre le covid, sortons armés

Présentons au passage nos excuses pour enfoncer ainsi quelques portes ouvertes, mais il apparaît qu'une piqûre de rappel n'est pas inutile. Le rempart le plus efficace contre le coronavirus reste la vaccination.

Lire aussi La pilule "anti-covid", intéressante mais pas miraculeuse

À côté de ce premier pilier est en train de s'ériger un second, pointe Sandy Tubeuf, professeure d'économie de la santé à l'UCLouvain. "Les traitements contre le covid constituent la seconde voie après le vaccin." Après celui de Merck, c'est l'antiviral développé par Pfizer qui suscite pas mal d'espoirs. "D'ici six mois, on disposera peut-être de traitements permettant d'éviter les soins intensifs", se réjouit Arnaud Bruyneel.

"Il faut retaper sur le clou et en revenir aux 'bonnes pratiques'. L'abandon du masque en Flandre et lors de l'usage du covid safe ticket constituait une erreur stratégique et de communication." Catherine Linard Professeure de géographie à l'UNamur, spécialisée en géographie de la santé

Et puis, oui, il y a les gestes barrières. Port du masque, distanciation, hygiène et tout le toutim. "On a trop lâché là-dessus et vu la vaccination comme la porte de sortie, sans l'accompagner des mesures diminuant la contagion", estime Sandy Tubeuf. Rejointe par Catherine Linard, professeure de géographie à l'UNamur et spécialisée en géographie de la santé. "Il faut retaper sur le clou et en revenir aux 'bonnes pratiques'. L'abandon du masque en Flandre et lors de l'usage du covid safe ticket constituait une erreur stratégique et de communication." Pressée d'en finir, alors qu'elle avait balisé tout l'été, la Belgique a abordé le virage de la rentrée sans "plan hiver" pour la guider. Au risque de brûler les étapes.

Lire aussi La qualité de l'air, ce combat de longue haleine

N'oublions pas ventilation, parent pauvre jusqu'ici. "On ne peut plus fermer des secteurs, il faut des actions ciblées en fonction du type de bâtiment, de la qualité de l'air, estime Catherine Linard. Un label 'covid safe', à l'instar de la mise en conformité pour les incendies." Tout cela sera (enfin!) coulé dans une loi "ventilation", fait valoir le gouvernement De Croo.

"Nous devrions nous inspirer de la mentalité asiatique. Quand quelqu'un est malade, il s'isole afin de ne pas propager ses microbes. Et quand il ne se sent pas au top, il porte un masque. Voilà pour moi ce que devrait être le 'nouveau normal'." Marcel Van der Auwera Chef du service "aide d'urgence" du SPF Santé publique

Marcel Van der Auwera va un pas plus loin. "Nous devrions nous inspirer de la mentalité asiatique. Quand quelqu'un est malade, il s'isole afin de ne pas propager ses microbes. Et quand il ne se sent pas au top, il porte un masque. Voilà, pour moi, ce que devrait être le 'nouveau normal'."

Mieux vaut prévenir que guérir

Encore un classique, pour finir en beauté. On le sait depuis des lustres: la Belgique mise trop sur l'approche curative en délaissant la prévention. Obésité, diabète ou hypertension, liste Arnaud Bruyneel: "autant de facteurs de risque qui peuvent être diminués avec une population en meilleure santé".

Ce qui passe par une véritable éducation à la santé. "Hygiène de vie, alimentation, activité physique, cela s'apprend." "Littératie, ajoute François Perl. Soit la capacité à disposer de suffisamment de connaissances afin de prendre des décisions. Plus on est informé, plus on est apte à poser le bon choix au bon moment."

"Cela prend beaucoup de temps, mais prévenir les maladies, c'est la meilleure des médecines. Et le meilleur des investissements." Arnaud Bruyneel Infirmier intensiviste au CHU Tivoli et doctorant en santé publique à l'ULB

Ce qui accentue la question de l'accès aux soins et des inégalités. "C'est flagrant avec la vaccination à Bruxelles, pointe Catherine Linard: les quartiers où les gens disposent le moins d'un généraliste sont ceux avec le plus faible taux de vaccination. C'est surprenant qu'on ne s'y soit pas attaqué plus tôt." D'où l'importance de rapprocher le plus possible les soins du citoyen, insiste François Perl. Tout en organisant mieux la première ligne. "Généralistes, infirmières et infirmiers à domicile, professions paramédicales ou pharmaciens: tous travaillent très bien ensemble à l'hôpital, mais pas en dehors; il faut œuvrer à une mise en réseau, avec le patient au centre."