Comment profiter d'un test PCR gratuit pour voyager?

Les vacances d'été approchent et les projets de voyages vont enfin se concrétiser. Mais avec l'épidémie de Covid-19 qui sévit toujours et les mesures mises en place pour la contrer, organiser son départ n'est pas si facile . Les règles restent différentes d'un pays à l'autre.

Comment obtenir les tests PCR gratuits?

• Comment obtenir un test gratuit? Il faut le demander via la plateforme internet Masanté, à partir de ce 26 juin, en s'identifiant via itsme, en donnant son numéro de téléphone et son adresse électronique. Pas facile pour tout le monde. Le demandeur reçoit un code d'activation valable 10 jours. Il peut l'utiliser dans tous les centres de tri et collecte des tests, les laboratoires privés et hospitaliers, selon Karine Moykens, présidente du centre interfédéral de crise.