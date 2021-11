Coronavirus: le cap des 10.000 contaminations en moyenne par jour a été franchi

10.081 personnes, c'est le nombre moyen de personnes contaminées quotidiennement par le Covid-19 entre le 3 et le 9 novembre.

Entre le 3 et le 9 novembre, une moyenne de 10.081 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19 , selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés samedi. Il s'agit d'une hausse de 39% par rapport à la semaine précédente.

2.391 patients sont actuellement traités à l'hôpital des suites du virus, dont 487 en soins intensifs, des niveaux qui n'avaient plus été constatés depuis le mois de mai dernier.

Entre le 6 et le 12 novembre, 207 admissions quotidiennes à l'hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 21% par rapport à la période de référence précédente. Rien que sur la journée de mercredi, il y a eu 287 hospitalisations, suivies d'encore 224 et 173 autres jeudi et vendredi.