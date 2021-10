Coronavirus: plus de 100 admissions par jour dans les hôpitaux belges

Au cours des sept derniers jours, plus de 100 patients Covid en moyenne ont été admis à l'hôpital chaque jour, une augmentation de 67% par rapport à la semaine précédente. Un cap qui n'avait plus été franchi depuis la fin mai dernier.

Ce faisant, il y a désormais 1.103 personnes hospitalisées en lien avec le coronavirus, soit un tiers (34%) de plus qu'une semaine auparavant. Là aussi, ce sont des chiffres que l'on n'avait plus connus depuis début juin .

La barre des 4.000 contaminations quotidiennes a, de plus, été franchie. Entre le 13 et le 19 octobre, il y en a eu 4.036 en moyenne par jour, soit une augmentation de 65% par rapport à la semaine précédente. Les augmentations les plus importantes sont observées dans les provinces de Flandre occidentale (+132%) et du Limbourg (+122%).