Coronavirus: voici les mesures annoncées pour le ski en France

Le gouvernement français a fixé les règles sanitaires pour l'ouverture de la saison de ski. Masque obligatoire dans les files d'attentes et pass sanitaire exigé si le taux d'incidence atteint un certain seuil.

Le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques des stations de ski françaises et le pass sanitaire le deviendra aussi si le taux d'incidence national dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants, a annoncé ce samedi le Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement en Haute-Savoie (sud-est).

Ce protocole sanitaire est destiné selon le Premier ministre à "garantir" la tenue d'une "saison digne", après un dernier hiver très difficile pour le secteur de la montagne avec la fermeture des remontées mécaniques à cause de l'épidémie du Covid-19.

Alors que la nouvelle saison de ski démarre progressivement, le gouvernement a donc retenu l'option d'un protocole renforcé de port du masque dans les télécabines et en extérieur dans les files d'attente et lieux de brassage. Une distanciation sera également imposée dans les files d'attente des remontées, "avec des contrôles aléatoires". Une fois installé sur le télésiège, on pourra enlever le masque à l'air libre.