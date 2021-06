Couvre-feu: la France relâche la bride plus tôt que prévu

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé que le couvre-feu serait levé dans tout le pays ce dimanche 20 juin, dix jours plus tôt que prévu.

La situation sanitaire s'améliore plus vite que prévu chez nos voisins français, et souffle un vent d'optimisme à l'aube de l'été. Le Premier ministre Jean Castex a ainsi annoncé, ce mercredi, que la fin du couvre-feu de 23h à 6h, initialement prévue le 30 juin, serait avancée au dimanche 20 juin. "Les très bons résultats enregistrés ne le justifient plus", a-t-il expliqué.