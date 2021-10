CureVac arrête le développement de son vaccin contre le Covid-19

L'accord signé entre CureVac et la Commission européenne pour l'achat de 450 millions de doses de CVnCoV, dont 2,9 millions pour la Belgique, expire.

Le CVnCoV fonctionne de la même manière que les vaccins contre le coronavirus mis au point par les firmes allemandes et américaines Pfizer/BioNTech et Moderna. Dans le cas de CureVac, le sérum s'est toutefois révélé moins efficace, avec une protection inférieure à 50%, alors qu'elle est d'environ 90% pour les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna.