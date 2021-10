De nouveaux tests PCR ultra-rapides proposés à l'aéroport de Bruxelles

L'examen dévoile un résultat endéans les quinze minutes et est tout aussi fiable que les tests PCR utilisés en temps normal. Ces tests ont été créés par le Centre de recherche Imec de Louvain et sa spin-off, miDiagnostics. Il s'agit d'un test PCR qui se base sur un écouvillon nasal, tout comme les tests PCR ordinaires.

Jusqu'à présent, il fallait entre trois et quatre heures pour obtenir des résultats similaires.

Un temps record

Ainsi, la puce peut être chauffée et refroidie facilement et rapidement, ce qui est nécessaire pour l'analyse. Il devient ainsi possible de vérifier si une personne a contracté le virus en moins de quinze minutes.