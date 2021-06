Delta Plus, le nouveau variant du virus qui refait trembler l'Inde

Après le Delta, voici le Delta Plus. Une nouvelle souche du SARS-CoV-2 est apparue en Inde et s'est déjà répandue dans une dizaine de pays, notamment en Europe.

Depuis peu, on parle du Delta Plus . Celui-ci fait craindre une troisième vague de Covid en Inde, où il est apparu il y a quelques semaines . Ce petit frère du variant indien Delta a poussé les autorités de Bombay à freiner le déconfinement. Que sait-on de lui? Pas encore grand-chose.

Faute de données scientifiques suffisantes, on ne connaît pas encore la transmissibilité et la virulence du mutant Delta Plus, mais il inquiète le ministère indien de la Santé.

Présent dans 11 pays

Il est présent dans au moins onze pays, et notamment sur le continent européen. On l'a repéré au Portugal, en Suisse, en Pologne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, au Népal, en Russie, au Canada et en Turquie, en plus de l'Inde.