Des assouplissements sont annoncés pour le Codeco de vendredi

Les signaux sont au vert pour permettre de nouveaux assouplissements. Certains devraient s'imposer: l'élargissement de la bulle intérieure et les heures de fermeture de l'horeca.

Le nombre moyen d'admissions à l'hôpital par jour pour cause de Covid-19 est passé sous les 40.

Les arguments pour gonfler cette bulle intérieure sont nombreux. D'abord, la limite de 4 ne semble plus très respectée . Les indicateurs de l'épidémie sont très bons: les contaminations sont en chute avec 743 cas répertoriés par jour (-43% sur une semaine) et il y a moins de 600 patients covid à l'hôpital (dont 247 patients en soins intensifs). Les admissions y sont passées sous les 40 par jour .

Le taux de reproduction du virus est à 0,71. Et, autre argument, la campagne de vaccination progresse bien: 62,6% des plus de 18 ans ont reçu une première dose et 28,2% de la population totale est vaccinée complètement.