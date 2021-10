Des ONG réclament la levée de la propriété intellectuelle sur les outils anti-covid

Plusieurs ONG exhortent les dirigeants européens à lever d'urgence les droits de propriété intellectuelle sur les outils de diagnostic et traitements du Covid-19.

Alors que le Conseil européen se réunit ces jeudi et vendredi à Bruxelles pour aborder notamment la question de la solidarité internationale face au Covid-19, Amnesty International, le CNCD-11.11.11, Médecins Sans Frontières, la Mutualité chrétienne, Solidaris et Test Achats dénoncent la position de certains pays, dont la Belgique, qui s'opposent à la suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les technologies et dispositifs médicaux liés au Covid-19.