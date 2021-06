Des "opérations vaccination" lancées dans les stades du Standard et de Charleroi

Les stades de Liège et de Charleroi accueilleront deux antennes de vaccination temporaires en vue de donner un coup d'accélérateur à la stratégie de vaccination en Wallonie.

Des "opérations vaccinations" seront organisées au mois de juillet dans les stades du Standard de Liège et du Sporting de Charleroi , annonce lundi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS).

Les vaccins administrés seront ceux de Pfizer et Johnson & Johnson (pour les personnes de 41 ans et plus).