Devez-vous mettre à jour votre Covid Safe Ticket?

La procédure est semblable sur Masante.be , brusselshealthnetwork et mijngezondheid . Pour obtenir un certificat papier mis à jour , les Wallons doivent appeler le 0800/45.019. et les Bruxellois doivent former le 02/214.19.19. En Flandre, il faut s'adresser au 078/78.78.50.

La dose booster sur le CST

En France, depuis le 15 décembre 2021, le pass sanitaire des 65+ et des personnes vaccinées avec le vaccin Johnson & Johnson n'est plus valable si le rappel n’a pas été fait dans un délai de 7 mois à compter de la dernière injection ou de 2 mois pour les vaccinés avec Johnson & Johnson. Et à partir du 15 janvier 2022, les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière injection ou infection au Covid pour bénéficier d'un pass sanitaire valide. Sinon, le QR code ne sera plus valable.