En vacances en Italie? Mode d'emploi du pass sanitaire...

L'Italie va imposer un pass sanitaire pour toute une série de lieux et activités: restaurants, musées, festivals, etc. Mais les conditions seront plus souples qu'en France.

Après la France, c'est une autre destination de prédilection des touristes belges qui va imposer un pass sanitaire. L'Italie élargit l'usage de son green pass à de nombreux lieux publics. Mais les conditions qu'elle a fixées sont plus souples que celles du certificat "covid safe" à la française.

À qui s'adresse le green pass italien?

Le pass sanitaire italien s'adresse aux personnes à partir de 12 ans (puisqu'il n'y a pas encore de vaccin autorisé pour les moins de 12 ans).

Où sera-t-il demandé?

Dans les restaurants et bars, mais uniquement en salle, pas en terrasse ni pour la commande au comptoir. Les musées sont aussi concernés. Ce pass sera également demandé pour accéder à des concerts et rencontres sportives, pour entrer dans les piscines, les thermes, les salles de jeux, les salles de sport, les cinémas, les théâtres et autres lieux de spectacle ou de foires. Les congrès et autres conventions sont aussi soumis à cette règle.

Les discothèques restent fermées en Italie, comme en Belgique.

Et les transports?

Les transports publics (trains, bus, métro...) ne sont pas (encore) concernés par le pass sanitaire.

Comment être en ordre de pass sanitaire?

Le principe est le même que pour les autres passeports sanitaires déjà en circulation (pass européen, français....): il faut être soit vacciné contre le covid, soit testé négatif, soit guéri.

Les touristes entrant en Italie avec un certificat européen de vaccination valable remplissent parfaitement les conditions du green pass.

Pour le vaccin, une seule dose suffit pour être en ordre, alors que le certificat covid européen est bien plus exigeant, demandant un délai de 14 jours (7 jours pour le pass sanitaire français) après la seconde injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ou 4 semaines après la piqûre de Johnson & Johnson. Les touristes entrant en Italie avec un certificat européen de vaccination valable remplissent donc parfaitement les conditions du green pass.

Le green pass est aussi accessible aux personnes qui ont été guéries du covid dans les six mois, ce qui est aussi mentionné sur le certificat européen.

Pour les autres, il faudra présenter un test négatif effectué dans les 48 heures.

Où passer un test covid en Italie?

De nombreuses pharmacies proposent des tests antigéniques rapides. Les laboratoires font des tests antigéniques et des PCR sur rendez-vous et sans ordonnance. Il y a aussi des centres de testing dans les aéroports et certaines gares.

À partir de quand l'usage du green pass sera-t-il ainsi élargi?

À partir du 6 août.

Sous quelle forme les touristes devront-ils utiliser ce pass sanitaire?

Le certificat sanitaire covid européen, avec son code QR, fera office de green pass pour les étrangers.

Pourquoi ce pass sanitaire va-t-il être exigé dans les lieux fermés?

Le nombre de cas de Covid-19 est en forte hausse dans la péninsule, comme dans de nombreux pays. 5.057 cas ont ainsi été enregistrés jeudi, alors que l'Italie n'avait pas dépassé la barre des 5.000 nouveaux cas en 24 heures depuis le 21 mai. Le variant Delta semble la cause de cette recrudescence.

5.000 contaminations L'Italie a à nouveau dépassé le seuil des 5.000 cas de Covid-19 dépistés par jour.

Le gouvernement voudrait encourager la vaccination afin de ne pas risquer une hausse des hospitalisations qui engorgerait les hôpitaux. Une situation que l'Italie a vécue de façon dramatique lors de la première vague.

Et pour entrer en Italie, de quoi a-t-on besoin pour être considéré "covid safe"?

Pour entrer en Italie en venant de Belgique, il faut remplir une fiche de traçabilité, ou passenger located form (à trouver sur https://app.euplf.eu/) au format électronique.