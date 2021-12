Enfants masqués, événements très limités

Saint-Codeco a pris la place de Saint-Nicolas pour déposer un petit cadeau dans les chaussons de l'événementiel, de la culture et de l'enseignement.

Tous les événements qui se déroulent en intérieur sont limités à 200 personnes maximum. Les participants doivent porter le masque. Dès que l'événement accueille plus de 50 personnes, le Covid Safe Ticket est requis. Cela concerne tant le secteur événementiel que les activités culturelles, les cinémas, théâtres, congrès...

Pour rappel, depuis samedi, tous les regroupements et activités privés à l'intérieur sont également provisoirement interdits à l'exception du sport, des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité, des mariages et des funérailles, ou encore lorsqu'elles sont destinées aux groupes vulnérables.

Enfants masqués dès 6 ans

Selon une décision du Codeco, les écoles sont d'ailleurs censées mesurer dès ce lundi la qualité de l'air dans les locaux fort fréquentés, à l'aide de détecteurs de CO2. Mais cela risque de prendre du temps, car la demande pour ce type d'appareils va être forte. On risque donc de trouver des situations variables d'une école à l'autre dans les premiers jours.

"Ne mettons pas les enfants au centre de combats d'adultes", a appelé ce week-end la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS), anticipant la colère de certains parents. Des pétitions circulent déjà. "Respectez les règles, et ne reportez pas votre colère contre les directions ou les enseignants (…) Ils n'ont pas choisi cette mesure, ils s'y plient, comme moi", a-t-elle lancé sur RTL-TVi ce dimanche.

Précisons que cette obligation de port du masque pour les enfants dès 6 ans s'applique également partout où elle est imposée aux plus grands (transports en commun, etc.)

Enfin, dernière mesure concernant l'école: maternelles, primaires et secondaires seront fermées une semaine plus tôt que prévu. Les vacances de Noël commenceront le lundi 20 décembre. Une mesure qualifiée de "stupide" par Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19 et expert du Gems, qui avait recommandé une fermeture immédiate des écoles pour 10 jours