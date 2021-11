Le Conseil Supérieur de la Santé recommande un boost pour les vaccinés au Johnson & Johnson

Les ministres de la Santé décideront ce mercredi s'ils suivent la recommandation du Conseil Supérieur de la Santé, qui conseille une dose supplémentaire aux personnes ayant reçu le vaccin de Johnson & Johnson.

Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) a décidé de recommander une dose supplémentaire aux personnes vaccinées contre le covid avec Johnson & Johnson. Le dossier se retrouvera sur la table de la task force vaccination à 16h30, puis de la Cim Santé, la conférence interministérielle qui réunit les différents ministres en charge de la Santé, ce mercredi. Ce rappel consisterait en une dose d'un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna), deux mois au moins après la première injection.

"Le vaccin AstraZeneca induit moins d'anticorps, mais leur persistance est plus longue qu'avec Pfizer ou Moderna." Michel Goldman Immunologiste

Pourquoi? Le vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus, développé en Belgique par Janssen, est le seul disponible chez nous qui ne s'administre qu'en une seule dose. Mais une étude publiée dans la revue Science indique que cette injection ne protège plus qu'à 13,1% six mois plus tard. Elle montre aussi que le vaccin de Moderna garde une efficacité de 70% après six mois.

Le CSS s'est aussi penché sur le cas du vaccin AstraZeneca, mais ne s'est pas encore prononcé sur une éventuelle troisième dose. "Ce vaccin induit moins d'anticorps, mais leur persistance est plus longue qu'avec Pfizer ou Moderna. Il y a donc moins d'urgence que pour le Johnson & Jonhson", précise l'immunologiste Michel Goldman.

Déjà en Allemagne

L'Allemagne a déjà organisé l'injection d'un tel rappel pour les vaccinés avec J&J ou AstraZeneca. Chez nous, une dose booster est actuellement recommandée aux immunodéprimés, aux 65 ans et plus et, dès la mi-novembre, aux soignants.

La troisième dose généralisée n'est pas d'actualité, mais la réflexion est en cours et s'appuie sur les études dans des pays qui, comme Israël, ont commencé très tôt la vaccination de leur population et injectent déjà des doses supplémentaires.

Bientôt de nouveaux vaccins

Tous les vaccins actuellement utilisés ont été fabriqués et testés avant l'émergence du variant delta, qui se montre beaucoup plus nuisible que les souches précédentes du virus. Les fabricants sont en train de préparer des versions plus incisives de leurs vaccins, tout en sachant qu'un des sous variants du delta pourrait émerger, ou une autre mutation. Ces vaccins renforcés sont évidemment très attendus.

Mais d'autres produits sont aussi annoncés. Il s'agit du vaccin Novavax, qui a reçu une première approbation, en Indonésie, ainsi que celui de Sanofi/GSK, dont les résultats de la phase 3 sont prévus pour cette année encore, et auront donc été menés en présence du variant delta.

Comme l’explique Michel Goldman, ces deux vaccins utilisent une technologie différente de celle des produits anti-covid déjà employés en Belgique. Ils ne s'appuient pas sur du matériel génétique, comme l'adénovirus ou l'ARN messager, mais directement sur la protéine Spike, qui permet au virus de pénétrer dans les cellules, combinée à un adjuvant. Il s'agit d'un procédé déjà bien connu et utilisé pour d'autres vaccins.

Compétition de vaccins

Certaines décisions non urgentes, telles qu'une troisième dose généralisée, pourraient donc être réservées jusqu'à l'arrivée de ces nouveaux vaccins. Et pour les prochains rappels (annuels, semestriel?), l'inconnue reste totale: ils dépendront de la suite de la situation épidémiologique...

"Dans le cadre de la vaccination des tous petits, les produits de Sanofi/GSK et de Novavax pourraient convaincre plus facilement la population, vu qu'ils n'ont pas la composante génétique (...)." Michel Goldman Immubnologiste

On se dirige donc vers une sorte de compétition entre les différents types de vaccins. Avec quel intérêt?