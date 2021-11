Face à la nouvelle déferlante, l'Autriche opte pour la vaccination obligatoire

En Allemagne, "cela ne suffit plus"

La Bavière, une des régions les plus touchées par la nouvelle vague, a annoncé vendredi l'annulation de tous ses marchés de Noël, en plus de la fermeture des bars et boîtes de nuit. L'Allemagne avait déjà décrété l'interdiction d'accès aux restaurants et salles de concert aux personnes non vaccinées ou non immunisées dans les régions (Länders) dans lesquelles les admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 dépassent le seuil de trois malades pour 100.000 habitants - ce qui est entre autres le cas de la Bavière.