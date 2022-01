Face à Omicron, le Codeco joue-t-il la carte de l'immunité collective...

Malgré le déferlement d'un variant Omicron hautement contagieux, le dernier Comité de concertation (Codeco) a choisi de ne pas renforcer les mesures destinées à faire barrage au coronavirus. Il a même rouvert un peu l'écluse, en renvoyant les enfants à l'école et en assouplissant les règles de quarantaine et de testing.

"En fait, la responsabilité est surtout liée au virus, et pas tellement à une volonté de le laisser circuler. Face à la vague Omicron, tout ce qu’on fait n’est pas très efficace concernant sa circulation ", analyse l'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB). Les Pays-Bas, pourtant en confinement, ont d'ailleurs des taux de contaminations similaires à la Belgique.

Une population déjà largement immunisée

Très tôt après la détection d'Omicron en Afrique australe, plusieurs experts belges brandissaient l'espoir qu'un variant plus contagieux, mais moins dangereux représenterait potentiellement notre planche de salut en immunisant les non-vaccinés de manière bénigne. Les études scientifiques sur Omicron ont confirmé ce scénario: s'il se transmet plus facilement, ce variant envoie proportionnellement moins de gens à l'hôpital que Delta.

En réalité, explique Yves Coppieters, ce n’est pas Omicron qui va immuniser la population. "Celle-ci est en fait déjà mieux immunisée que lors de la vague précédente. C’est dû à la vaccination, mais aussi aux contaminations par Delta. Omicron vient faire une piqûre de rappel." C’est aussi ce qui expliquerait sa faible létalité. Or, pour Yves Coppieters, "laisser circuler le virus doit toujours se faire en fonction de notre capacité hospitalière et on aura nettement moins de personnes aux soins intensifs, ça c’est sûr".