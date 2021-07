Faut-il imposer la vaccination aux soignants?

Tout le personnel soignant a déjà été invité à se vacciner et a été convié à différentes sessions d'information sur le sujet.

Un nombre important de soignants refusent la vaccination. Frank Vandenbroucke n'est pas enclin à la leur imposer, même si certains professionnels du secteur s'inquiètent des risques.

En Wallonie, 76% du personnel soignant est vacciné. En Flandre, ils sont plus nombreux. Mais à Bruxelles, le taux est faible, inférieur à 50% dans certaines institutions, ce qui inquiète. Ne faudrait-il pas adopter l'obligation de la vaccination pour certaines professions, dans le monde hospitalier et le secteur des soins? On a notamment entendu l'infectiologue Leila Belkhir (Cliniques universitaires Saint-Luc) poser cette question la semaine dernière sur La Première.

76% En Wallonie, les trois quarts des personnes possédant un numéro Inami sont vaccinées

En Wallonie, la ministre de la Santé n'est pas de cet avis. "Il ne faut pas perdre de vue que le personnel soignant a été le premier appelé. À l'époque, on n'avait pas de recul sur les effets secondaires, ce qui peut expliquer sa réticence", explique la porte-parole de Christie Morreale. "Ces personnes ont ensuite reçu une invitation en tant que citoyens et l'ont peut-être acceptée, mais ne se retrouvent alors pas dans les chiffres du personnel médical." En attendant, différentes initiatives d'information sont encore organisées et de nouvelles invitations sont envoyées aux récalcitrants.

"Pas faute d'avoir essayé"

Pour Vincent Fredericq, le secrétaire général de la fédération des maisons de repos Femarbel, il y a bien un problème dans son secteur, surtout sur Bruxelles, et il ne voit pas beaucoup de solutions pour le résoudre. "Et ce n'est pas faute d'avoir essayé", assure-t-il, énumérant les initiatives déployées à différents niveaux. Il plaide fermement pour une obligation.

"On est arrivé à un point où tous les efforts échouent." Vincent Fredericq Secrétaire général de la fédération des maisons de repos Femarbel

"On est arrivé à un point où tous les efforts échouent", glisse le responsable de Femarbel. Mais qu'est-ce qui freine les soignants réfractaires au vaccin? "Les idioties trouvées sur les réseaux sociaux, comme l'injection d'une puce par l'intermédiaire du vaccin, le risque de stérilité, la modification de l'ADN. On relève aussi des obstacles culturels."

Des profils différents

Yves Hellendorff, le secrétaire national de la CNE non-marchand, a aussi constaté que la crainte d'effets sur la fécondité était aiguë, ce qui explique qu'on trouve, parmi les réticents, beaucoup de jeunes femmes.

"Pour nous, il n'y aurait rien de scandaleux à impose aujourd'hui la vaccination au personnel soignant." Yves Hellendorff Secrétaire général du syndicat

"Pour nous, il n'y aurait rien de scandaleux à impose aujourd'hui la vaccination au personnel soignant", assure le secrétaire général du syndicat. Si Yves Hellendorff estime que face aux aides-soignants, "une bonne communication, de bons arguments peuvent encore créer une capacité de persuasion", il craint que, face à un personnel plus qualifié, comme les infirmiers, un effort de persuasion supplémentaire reste vain "parce que ces personnes se sont déjà renseignées, sur le net ou via 'certains médecins'".

Les politiques préfèrent encore argumenter

Pour l'instant, le monde politique est globalement opposé à un changement de stratégie axé sur l'obligation de la vaccination anti-covid. L'application de sanctions, difficilement praticable auprès d'un personnel déjà engagé, freine le débat. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a répété ce lundi matin, sur La Première, qu'il continuait à se baser sur la persuasion pour augmenter le taux de personnel soignant vacciné.

Mais ce mercredi, Sciensano doit publier un rapport sur la question, qui reprendra non seulement les chiffres, mais aussi l’effet de la vaccination chez les soignants sur des indicateurs épidémiologiques. Une étude qui devra éclairer sur la stratégie vaccinale à suivre ces prochaines semaines. Le débat est compliqué, et pas qu'en Belgique. En France notamment, des voix s'élèvent du monde politique, patronal, syndical et médical pour réclamer l'obligation.