Faut-il prolonger les vacances de Toussaint, alors que l'épidémie de covid a repris de la vigueur? Au cours des sept derniers jours, 93 patients ont été admis à l'hôpital chaque jour en moyenne, 50% de plus que la semaine précédente. Plus de mille patients sont hospitalisés pour un Covid-19. Entre le 12 et le 18 octobre, une moyenne de plus de 3.600 infections par jour a été calculée (+60%). Lundi dernier, 6.533 nouveaux cas ont été enregistrés.