Fermeture de certains secteurs, télétravail obligatoire... Des mesures plus strictes s'annoncent

Les experts conseillant le gouvernement préconisent une obligation de télétravail, la fermeture, pour un mois, des boîtes de nuit et l'arrêt d'activités comme les sports de contact. Que va décider le Codeco?

Le scénario est connu puisque la Belgique vit déjà sa quatrième vague. Après un large déconfinement, les autorités politiques vont resserrer la vis, piocher dans l'éventail des mesures susceptibles de faire redescendre ces chiffres et doser celles-ci. Le but: atténuer l'impact sur les hôpitaux, qui sont déjà sous pression. Ceux-ci devront consacrer la moitié de leurs lits en soins intensifs aux patients covid d'ici le 19 novembre. C'est la phase 1B .

Dans la cohorte des renforcements envisageables, le Gems, le groupe d'experts qui conseille le gouvernement, a déjà signalé lesquelles avaient ses préférences. Le Soir a obtenu un document qui détaille ces mesures. On y parle de fermetures, port du masque dès 9 ans et télétravail .

Contaminations au travail

Une analyse d'Idewe, de la KULeuven et de l'UHasselt montre cependant que certains secteurs se situent, en termes de contaminations, significativement au-dessus de la moyenne de la population active, qui affiche elle-même une incidence de cas plus importante que la population générale. Il s'agit de l'éducation, des soins de santé, du secteur social, de l'administration, de la police et des pompiers.