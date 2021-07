Feu vert pour le transfert de vaccins entre Régions: la Flandre en profitera

Disparités selon les Régions

Qui va en profiter? Principalement la Flandre, selon les chiffres actuels. En effet, on est plus nombreux au nord du pays à souhaiter se faire vacciner, alors que Bruxelles et la Wallonie peinent à convaincre. Actuellement, 81% des habitants de Flandre de plus de 18 ans ont reçu au moins une première injection, et le tour des plus jeunes n'arrive que maintenant.