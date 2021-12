Feu vert pour tester la vaccination en entreprise

Une expérience pilote visant à tester la vaccination en entreprise via la médecine du travail va débuter la semaine prochaine, annonce ce vendredi le journal Le Soir. L'objectif? Alléger la pression sur les centres de vaccination et contribuer à l'accélération de la campagne d'administration de la troisième dose face à la menace du variant Omicron.

Certains secteurs exclus

Les syndicats et le patronat se sont réunis et ont trouvé un terrain d'entente sur le champ d'application et les mesures d'encadrement de cette expérience, explique Le Soir. Dans un premier temps, l'expérience sera limitée aux entreprises ayant plus de 1.000 travailleurs regroupés sur un ou deux sites maximum. À noter: ceux pour qui le télétravail est possible ne pourront pas être vaccinés via ce canal.