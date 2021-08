Finalement, il y a moins de 30% de personnes hospitalisées et vaccinées

Il n'est, en Belgique, pas possible à l'heure actuelle de déterminer la proportion de personnes entièrement vaccinées parmi les patients hospitalisés à cause du Covid-19.

La proportion réelle de patients hospitalisés pour cause de covid et entièrement vaccinés est inférieure aux 30% annoncés, mais n'est pas disponible en Belgique.

Le chiffre avait circulé il y a une dizaine de jours, notamment dans nos colonnes. Dans un rapport de surveillance clinique, Sciensano indiquait que début août environ 30% des patients admis à l'hôpital avec le Covid-19 étaient entièrement vaccinées. Ce qui pouvait paraître beaucoup, mais ne remettait nullement en cause l'efficacité des vaccins, démontrait-on dans la foulée.

Mais voilà. C'est Le Soir qui a levé le lièvre. Alors que dans ses traditionnels bulletins épidémiologiques, Sciensano n'inclut dans ses admissions covid que les personnes hospitalisées pour cause de coronavirus, il n'en va pas de même pour ces rapports de surveillance. Là, dans la case "patients hospitalisés" tombent tous les patients admis à l'hôpital et testés positifs au coronavirus.

"Une large part de ces cas d'infections à l'hôpital ont été identifiés par un screening systématique." Sciensano

La différence est que sont ici fourrés dans le même sac les malades du Covid-19, hospitalisés de ce fait, et tous ceux qui franchissent les portes de l'hôpital, quelle qu'en soit la raison, et sont porteurs du virus, qu'il y ait symptômes ou non. Et que ce "screening systématique" des admissions est à l'origine de la découverte d'un cas sur deux (50,2%) – cas pour lequel on peut dès lors douter que l'infection au virus ait un lien avec la venue à l'hôpital.

"Avec", et non "à cause de"

Une nuance (de taille!) qui n'apparaît pas dans le rapport mentionnant ces 30%, mais dans un autre du même type. Et que Sciensano n'a pas cru bon soulever alors qu'on demandait, à répétition, la confirmation de ce que recouvrait ces fameux 30%. Soit.

Trois choses, dès lors. Chapeau bas à Xavier Counasse, du Soir, qui y a vu clair. Une bonne nouvelle, ensuite. Le chiffre publié dans L'Écho surestimait donc la part des vaccinés dans les admissions réellement liées au Covid-19. Toutes nos excuses; mais cela constitue une bonne nouvelle en matière d'efficacité vaccinale.