Frank Vandenbroucke: "C'est une bêtise de ne pas se faire vacciner"

En Wallonie et à Bruxelles, les chiffres indiquent une hausse sensible du nombre de contaminations . "Ce sont des chiffres inquiétants, mais je crois qu'il faut d'abord appliquer de façon scrupuleuse les mesures existantes", a déclaré ce dimanche le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit) , sur le plateau de "C’est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi).

"Les gouvernements wallon et bruxellois ont eu raison de maintenir toute une série de mesures comme le port du masque, la distanciation sociale et l'usage étendu du Covid Safe Ticket", a-t-il ajouté.

"Il y a une corrélation entre le nombre de contaminations et la non-vaccination."

Le socialiste flamand a appelé tout un chacun à respecter ces mesures, ainsi qu'à bien contrôler l'usage du CST. "Je crois que c'est un instrument de sécurité, mais aussi, dans un certain sens, un instrument de liberté , puisqu'il permet la liberté dans les cafés, dans les restaurants, les clubs..."

Une "situation fragile"

Frank Vandenbroucke a également abordé le faible taux de vaccination observé à Bruxelles, Liège et Charleroi. "C'est une situation risquée et fragile", a-t-il insisté. "Il y a une corrélation entre le nombre de contaminations et la non-vaccination." Le ministre a tenu à rappeler que, d'après les chiffres, le risque d'être hospitalisé diminue de façon très significative lorsque l'on est vacciné. "Il est fou de ne pas se faire vacciner, c'est une bêtise", a-t-il lancé.