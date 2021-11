Frank Vandenbroucke plaide pour plus de télétravail et moins de contacts

Lors de son passage dans l'émission de radio De Ochtend, de la VRT, le ministre a plaidé, ce vendredi, pour plus de télétravail après les congés de Toussaint , cela dans le but de limiter les contacts.

Les chiffres continuent en effet d'augmenter et la pression sur les hôpitaux s'accroît. Ces établissements s'occupent actuellement de près de 1.900 patients contaminés par le coronavirus et plus de 360 d'entre eux sont en soins intensifs.

Télétravail, masque, contacts restreints...

Le ministre de la Santé insiste également sur l'utilisation de masques là où ils sont nécessaires et préconise de minimiser les contacts, "surtout pour les personnes un peu plus âgées et plus vulnérables". "Je sais que c'est un message décevant et difficile, mais nous devons y faire face", a-t-il ajouté.