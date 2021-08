Frank Vandenbroucke va rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant

En attente d'avis

Son cabinet est en pleine préparation du dossier. Cinq avis ont été demandés : au Conseil national du travail, au Conseil fédéral des établissements hospitaliers, au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, au Conseil supérieur de la santé et au Comité A.

Pour tous les soignants?

Risques de contestation

Le code du bien-être au travail envisage actuellement de manière restrictive les hypothèses dans lesquelles la vaccination est obligatoire. Il ne reprend que la vaccination antitétanique, antihépatite B et antituberculeuse , dans certains secteurs et pour certains profils, ce qui n'est pas contesté. Il faudra donc y ajouter l'anticovid.

"On n'est pas dans une dictature parce qu'on impose la vaccination, l'intérêt collectif prime l'intérêt individuel", réagit Yves Hellendorff, le secrétaire national de la CNE non-marchand. Mais il pense que la contestation face à cette mesure dépendra du ciblage. En attendant que les instances du syndicat chrétien ne rendent leur avis officiel, Yves Hellendorff plaide pour un régime différencié: "La situation de certaines maisons de repos bruxelloises est bien plus inquiétante que celle d'hôpitaux où 90% du personnel est vacciné et où il ne devrait donc pas y avoir d'obligation." Il réclame aussi qu'une telle mesure soit assortie d'une garantie, par le biais d'une libéralisation des brevets notamment, de vaccination dans les pays les plus pauvres, "sinon, le virus nous reviendra vite, avec de nouveaux variants face auquel le vaccin sera moins efficace."