Il faudra finalement porter un masque en boîte de nuit

Les autotests ne pourront pas être utilisés par les boîtes de nuit et établissements nocturnes dès ce samedi, comme initialement prévu par le codeco mercredi 17 novembre. Pour que ce soit le cas, un accord de coopération entre les différents gouvernements du pays doit en effet encore être modifié et cela pourrait prendre plusieurs jours.

Depuis ce samedi matin 7h00, des règles strictes sont appliquées dans la vie nocturne : en principe, chacun doit porter un masque buccal pour se promener ou danser. Mais, comme cela donnerait lieu à des images étranges, le comité de concertation a élaboré une alternative mercredi. Le masque pourra ainsi être enlevé dans les discothèques et les salles de danse où l'on présente un autotest négatif en plus de son Covid Safe Ticket.