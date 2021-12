Jan Jambon veut un nouveau Comité de concertation

"Si nous voulons protéger les soins de santé, l'économie et l'éducation, et si nous voulons faire en sorte que les gens puissent célébrer Noël plus ou moins normalement, (prendre cette mesure) est nécessaire."

"Il y a des appels à l'aide des hôpitaux. Il y a des soins qu'il faut reporter. Il faut qu'on agisse de manière décisive et qu'on s'accorde plus rapidement sur des mesures supplémentaires", a précisé son porte-parole, Olivier Van Raemdonck.

Pour un Noël plus ou moins normal

Ce qui serait exactement inclus ou non dans ces activités en salle est, selon lui, matière à réflexion pour le Comité de concertation. "Il va sans dire que nous ne sommes pas heureux de proposer cette mesure et que nous soutiendrons les secteurs touchés. Mais si nous voulons protéger les soins de santé, l'économie et l'éducation, et si nous voulons faire en sorte que les gens puissent célébrer Noël plus ou moins normalement, nous pensons que c'est nécessaire", conclut-il.