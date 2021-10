L'Agence européenne des médicaments approuve une 3e dose du vaccin Pfizer pour les plus de 18 ans

La réflexion sur l'administration d'une troisième dose de vaccin continue. L'Agence européenne des médicaments (l'EMA) a décidé, ce lundi, d'adapter la notice du vaccin Comirnaty, le vaccin contre le Covid-19 de BioNTech et Pfizer, pour y inclure la possibilité d'une dose "booster", une dose de rappel .

Le comité chargé des médicaments à usage humain a conclu, sur base de données d'études, qu'une dose supplémentaire du vaccin peut être considérée après au moins six mois de vaccination complète (deux doses), pour les personnes de 18 ans et plus. Une recommandation qui vaut pour les personnes au système immunitaire "normal", précise-t-il.