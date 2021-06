L'app CovidSafe.be est disponible, mais déjà surchargée

À partir du 1er juillet, les voyages dans l'Union européenne devraient être facilités par l'emploi de certificats nominatifs prouvant que le détenteur est "covid safe". Trois types de certificats existent : celui qui prouve la vaccination (valable un an), celui qui montre un test négatif (valable 72 heures après le prélèvement pour les tests PCR) et le certificat qui assure que la personne est immunisée (valable 6 mois après le dernier test positif).

Comment faire?

Où trouver ces certificats? Les Belges les trouveront principalement sur l'application Covidsafe.be, à télécharger dans l'Appstore et le PlayStore. Il faut s'identifier de préférence via Itsme (sinon c'est plus compliqué). Pour le reste... le réseau était déjà surchargé ce mercredi, jour du lancement, et donc difficile d'accès. "C'est très bondé" (sic) indiquait la page...