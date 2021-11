L'épidémie de Covid-19 donne des signes de ralentissement

Prenons le taux de reproduction: lors de la dernière période de référence (entre le 23 et le 29 novembre) il est toujours supérieur à 1, ce qui indique que le virus se propage toujours (1,07), mais il est 4% plus bas que le précédent chiffre disponible.

"Chaque chiffre inférieur est porteur d'espoir", a commenté le virologue Marc Van Ranst, sur la VRT. Il y voit potentiellement le premier effet sensible des mesures prises lors de l'avant-dernier Comité de concertation, qui avait notamment imposé le télétravail partiel obligatoire. " Les premières mesures du paquet ont été prises il y a dix jours, ce qui peut aussi avoir un effet . Il est impossible de prévoir jusqu'à quel point cela peut maintenant augmenter lentement."

Plus de 750 personnes aux soins intensifs

Du côté des hôpitaux , la pression reste forte, mais là aussi les chiffres augmentent moins vite: on a dénombré 316,3 admissions à l'hôpital par jour pour Covid. Mais là aussi, petite note d'espoir, une stabilisation pourrait se dessiner (+13% contre +14%). Les soins intensifs continuent à se remplir de patients Covid, avec 757 personnes prises en charge actuellement (+16%). L'augmentation du nombre de décès suit cette tendance, avec 39 personnes qui perdent la vie chaque jour en moyenne des suites du virus (+15%).

L'inconnue Omnicron

L'arrivée du variant Omicron, considéré comme encore plus contagieux que le variant Delta actuellement dominant, pourrait cependant doucher les espoirs d'une sortie de crise. Les études sur sa contagiosité et sa dangerosité mettront plusieurs semaines à aboutir. Mais le patron de Moderna Stéphane Bancel estime dans le Financial Times ce mardi "probablement impossible" que les vaccins contre le Covid-19 actuellement disponibles s'avèrent aussi efficaces contre la nouvelle souche. Le PDG de Moderna avait déjà signalé lundi sur CNBC qu'il pourrait s'écouler plusieurs mois avant qu'un vaccin efficace contre le variant Omicron puisse être rendu disponible.