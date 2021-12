L'horeca wallon réclame des horaires prolongés jusqu'à 2h pour les réveillons

La Fédération Horeca Wallonie appelle à une plage horaire étendue jusqu'à 2h du matin pour Noël et le Nouvel An. Elle espère que sa requête sera validée lors du prochain Codeco.

