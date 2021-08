L'immunité de groupe n'est-elle plus qu'une chimère?...

Alors que la Belgique est championne de la vaccination, l'incertitude plane sur l'immunité de groupe.

Avec 70% de personnes vaccinées, nous atteindrions une immunité de groupe permettant d'être quittes de ce virus, entendait-on il y a un an. Ensuite, les variants sont arrivés, principalement les dénommés Alpha (venu d'Angleterre) et Delta (apparu en Inde) et le SARS-CoV-2 s'est fait plus contagieux.

On a alors parlé d'un taux de vaccination nécessaire de plus de 80%. On a étendu la vaccination aux plus jeunes, à partir de 12 ans chez nous, et on envisage d'administrer une troisième dose aux plus fragiles à l'automne.

Aujourd'hui, 59,3% de la population belge (et 73,4% des adultes) est pleinement vaccinée. Pourtant, on sent bien que la libération totale est loin d'être gagnée. On ne sait pas encore si la rentrée scolaire pourra se faire en code vert ou si l'on pourra faire tomber le masque, encore obligatoire dans de nombreux endroits. D'autres pays ont permis cela, mais plusieurs sont revenus en arrière depuis lors.

"Personne n'a la réponse"

La date de la "libération", dont l'immunité de groupe est la clé, semble toujours s'éloigner, malgré l'avancement de la campagne de vaccination, ce qui amène de l'eau au moulin des antivax. Faudra-t-il attendre encore quelques mois? Un an?

"Même vaccinés, nous ne contribuons pas tous de la même manière au barrage." Michel Goldman Immunologiste et président de l’institut pour l’innovation en santé (ULB)

"Personne n'a la réponse", admet Michel Goldman, immunologiste et président de l’institut pour l’innovation en santé à l'ULB. Il est impossible de dire quand cet objectif sera atteint, et cela pour plusieurs raisons. "La première ce sont les variants, dont le dernier en date, delta, se transmet à la vitesse de l’éclair.", explique-t-il.

"La deuxième, c’est que, même vaccinés, nous ne contribuons pas tous de la même manière au barrage. Si nous avons été infectés avant notre vaccination, nous allons offrir une barrière quasiment infranchissable au virus. Par contre, si nous sommes seniors ou immunodéprimés, nous allons être beaucoup moins résistants au virus même si nous avons été vaccinés, et nous représenterons des maillons faibles du barrage collectif."

Des vaccinés encore contaminés

Une étude de l'Imperial College de Londres et Ipsos MORI révèle que les personnes totalement vaccinées ont trois fois moins de chances d'être testées positives au Covid-19 que celles qui ne sont pas vaccinées. Les personnes fragiles ne sont donc pas entièrement à l'abri et leur protection, par une dose supplémentaire, mais aussi par le port du masque et les mesures d'hygiène, restera donc nécessaire un bon moment.

"Il ne faudrait pas qu'une mutation se fasse à un niveau différent de celles qu'on connaît avec les variants actuels et en viennent à augmenter fortement la mortalité." Yves Coppieters Professeur de santé publique à l'ULB

En outre, l'immunité collective ne peut se concevoir au seul niveau belge ou européen, c'est un concept qui doit être global, d'autant que notre pays est une plateforme en termes de circulation de personnes. Or, les pays les plus pauvres du globe affichent un très faible niveau de vaccination, faute de vaccins et, dans une moindre mesure, à cause de mouvements antivax.

"Il faut se méfier de l'effet boomerang", glisse Yves Coppieters, professeur de santé publique à l'ULB. Ainsi, le Covid-19 fait actuellement des ravages dans plusieurs pays africains. Or, en laissant le virus circuler, on favorise les mutations, "même si la probabilité reste faible. Mais il ne faudrait pas qu'une mutation se fasse à un niveau différent de celles qu'on connaît avec les variants actuels et en viennent à augmenter fortement la mortalité."

Lire aussi Pourquoi les prix des vaccins anti-Covid augmentent

Redéfinir les objectifs

"Il faudrait que nos autorités redéfinissent leurs objectifs: que veut-on dans le contrôle de cette épidémie", pointe Yves Coppieters. "On a compris qu'on n'arrivait pas à "Zéro Covid" mais qu'on avait bien pu diminuer les formes graves. Alors, que veut-on aujourd'hui? Encore diminuer la circulation du virus? Ou on se dit que la vie peut reprendre comme la protection est optimale contre les formes graves?", déclare-t-il.

"On met alors en place un système de santé capable de les prendre en charge pour éviter les formes graves." Yves Coppieters Professeur de santé publique à l'ULB.

" Je pense qu'on surestime un peu le variant delta. Pas pour sa contagiosité, mais est-ce grave d'avoir un variant plus contaminant si la population fragile est protégée? Il ne faudrait pas en arriver à remettre en doute l'efficacité vaccinale et risquer de négliger tous les efforts de la population en laissant penser que ce n'est pas suffisant, comme le fait la France avec son pass sanitaire."